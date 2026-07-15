سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية.. يواصل التحرك فوق 50 جنيهًا

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، بعد الارتفاع الذي سجله بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ليواصل التداول فوق مستوى 50 جنيهًا في مختلف البنوك، وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين لتحركات سوق الصرف خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية التي قد تؤثر على أداء العملة الأمريكية.

وجاءت أسعار الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.64 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.

وسجل البنك الأهلي المصري سعر الدولار عند 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر شراء وبيع بين البنوك المعلنة.

وسجل البنك العقاري المصري العربي 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.

وسجل بنك الإسكندرية 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وسجل QNB الأهلي سعر الدولار عند 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وسجل كريدي أجريكول 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك HSBC إلى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

ويترقب المتعاملون في سوق الصرف تحركات سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، بعدما سجلت العملة الأمريكية ارتفاعًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتستقر بالقرب من مستوى 51 جنيهًا، وفي انتظار أي مستجدات قد تدفع الأسعار إلى مواصلة التحرك داخل البنوك المصرية.