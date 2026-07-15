وزير الري: مصر تعمل على تطوير مبادرات الإدارة المستدامة للمياه الخضراء

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر تعمل بالتعاون مع شركائها على تطوير مبادرات تتناول الإدارة المستدامة للمياه الخضراء، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤات الهيدرولوجية، وتعزيز إدماج قضايا المياه في اتفاقيات ريو الثلاث، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية غير التقليدية وإدارة المياه العابرة للحدود، موضحا أن هذه المبادرات، إلى جانب المبادرات التي يجري تطويرها في الحوارات التفاعلية الأخرى، تمثل فرصة لبناء إرث تنفيذي مستدام لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتعزيز منظومة العمل الدولي في قطاع المياه.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي نظمته دولتي الإمارات والسنغال، بحضور السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في إطار مشاركة الوزير في أعمال الجزء الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

واستعرض الدكتور سويلم، بصفته الرئيس المشارك للحوار التفاعلي الثالث "المياه من أجل الكوكب" إلى جانب اليابان، آخر تطورات أعمال الحوار، والجهود المبذولة للإعداد للمؤتمر بما يسهم في تحقيق مخرجات عملية تدعم العمل الدولي في قطاع المياه.

وأعرب الوزير عن تقديره لدولتي الإمارات والسنغال على جهودهما في قيادة التحضيرات للمؤتمر.. مشيدا بالتنسيق القائم بين الدولتين المضيفتين، والرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية، وسكرتارية المؤتمر، وكافة الجهات المعنية، بما يدعم مسارًا تحضيريًا يتسم بالشمولية والشفافية ويركز على التنفيذ، مثمنًا إطلاق مسار استقبال المبادرات الرائدة، بما يمثل فرصة لتحويل الحوار إلى إجراءات تنفيذية تترك إرثًا مستدامًا للمؤتمر.

وأوضح سويلم أن مصر واليابان، بصفتهما الرئيسين المشاركين للحوار التفاعلي الثالث، أجرتا مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية، ومختلف أصحاب المصلحة، بما أسهم في بلورة أولويات الحوار، وأظهر توافقا على أن العالم يواجه واقعًا هيدرولوجيا جديدا يتطلب تبني حلول مائية متكاملة واستباقية. كما يشهد الحوار حاليًا بلورة عدد من المبادرات الرائدة، من بينها المبادرة المصرية لبناء قدرات الكوادر الأفريقية في مجال المياه من خلال تدريب 2000 متخصص أفريقي، إلى جانب عدد من المبادرات التي تطورها اليابان وشركاء الحوار.

وفي ختام كلمته، وجه وزير الري الدعوة إلى كافة الشركاء للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي سيمثل محطة رئيسية على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث سيعرض الرؤساء المشاركون للحوارات التفاعلية التوجهات شبه النهائية لأعمالهم، بما يسهم في تعزيز الزخم الدولي قبل انعقاد المؤتمر، ودعم الوصول إلى مخرجات عملية وقابلة للتنفيذ.