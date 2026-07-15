محمود طاهر يكشف موقفه من خوض انتخابات الأهلي

كشف محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، عن فكرة عودته لرئاسة الأحمر من جديد مستقبلا.

وقال محمود طاهر، في تصريحاته: “لا أذهب للنادي الأهلي ومنذ 9 سنوات كانت آخر زيارة للنادي الأهلي وتزامن ذلك مع انتخابات الأهلي وأعطيت صوتي لمحمود الخطيب، المرشح الوحيد وقتها على الانتخابات، ولم يترشح أحد أمامه".

وأضاف: “لدي أسباب شخصية وراء عدم ظهوري في الأهلي، بجانب أن ظهوري يثير الأزمات وبالتالي تجنبت الظهور حتى لا يحدث أزمة”.

وعن ترشحه في الانتخابات القادمة في الأهلي، قال: “الفكرة لم ترد على ذهني قد أفكر حينما تتغير الظروف، وأتمنى إتاحة فرصة أكبر على المستوى الرياضي من النادي الأهلي وليس منصبا حكوميا، بمعنى رغبتي في اتحاد أو لجنة أوليمبية حتى أشارك بفكري لتطوير الرياضة”.

وكان محمود طاهر رئيسا للنادي الأهلي خلال الفترة (2014-2017) قبل أن تبدأ حقبة محمود الخطيب، والتي استمرت حتى الآن.