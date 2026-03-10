محمد عبد الوهاب : محمود طاهر تعرض لمؤامرات من جوه الأهلى

كشف محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الاهلى الأسبق ، أن مجلس محمود طاهر الأسبق في القلعة الحمراء تعرض لمؤامرات من داخل النادي".



وقال عبد الوهاب الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"من أول يوم لمحمود طاهر ومجلسه تعرض لمؤامرت بالجملة مرة بالنزاعات القضائية ومرة ثانية من مجموعة معينة ولجان معينة داخل الأهلى".

ويضيف عضو مجلس الاهلى الأسبق:"محمود طاهر من وقت ماساب النادي الاهلى مش بيحب يتكلم عن فترته وسايب الحكم للتاريخ.

