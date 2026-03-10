إعلان بوسترات فيلم فاميلي بيزنس لـ محمد سعد تحت شعار الكبير وصل

طرح منذ قليل البوسترات الرسمية لأحدث أفلام النجم محمد سعد بعنوان (فاميلي بيزنس) وذلك تحت شعار (الكبير وصل) استعدادا لطرحه موسم عيد الفطر المبارك بدور العرض السينمائية.

(فاميلي بيزنس) من بطولة محمد سعد و غاده عادل و دنيا سامي وهيدي كرم و أحمد الرافعي ومحمود عبد المغني و اسامه الهادي و من تأليف ورشة 3Bros وانتاج محمد رشيدي رشيدي فيلمز وإخراج وائل احسان ويعتبر ذلك هو التعاون الثاني بين النجم الكبير محمد سعد و المنتج محمد رشيدي بعد نجاحهما الكبير في فيلم "الدشاش" الذي حقق أعلى الايرادات بمصر والدول العربية.