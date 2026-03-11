بايرن ميونخ يكتسح أتالانتا بسداسية ويقترب بقوة من ربع نهائي دوري الأبطال

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا عريضًا على مضيفه أتالانتا بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع الفريق البافاري قدمًا في الدور ربع النهائي قبل لقاء الإياب.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا من الفريق الألماني منذ الدقائق الأولى، حيث فرض لاعبوه سيطرة كاملة على مجريات اللعب ونجحوا في ترجمة الأفضلية إلى أهداف مبكرة أربكت حسابات الفريق الإيطالي.

بدأ بايرن ميونخ المباراة بقوة، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق المدافع جوسيب ستانيشيتش بعد هجمة منظمة وضعته في مواجهة المرمى.

ولم ينتظر الفريق الألماني كثيرًا لتعزيز تقدمه، حيث أضاف مايكل أوليز الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تسديدة متقنة، قبل أن يواصل بايرن ضغطه الهجومي ويسجل سيرجي جنابري الهدف الثالث في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم مريح للبافاري بثلاثية نظيفة.

واصل بايرن ميونخ تفوقه في الشوط الثاني، حيث نجح نيكولاس جاكسون في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 52 بعد هجمة سريعة استغل خلالها ارتباك دفاع أتالانتا.

وعاد مايكل أوليز ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 64، قبل أن يختتم جمال موسيالا مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 67، مؤكدًا التفوق الكبير للفريق الألماني خلال اللقاء.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل ماريو باشاليتش هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 93، ليقلص الفارق ويحفظ ماء الوجه للفريق الإيطالي.

بهذا الانتصار الكبير، وضع بايرن ميونخ نفسه في موقف مريح قبل مباراة الإياب التي ستقام على ملعب أليانز أرينا يوم 18 مارس الجاري، حيث بات الفريق قريبًا للغاية من حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

كما عزز الفريق البافاري سلسلة نتائجه الإيجابية، بعدما واصل انتصاراته في الفترة الأخيرة محققًا الفوز السادس على التوالي، وهو ما يعكس الحالة الفنية المميزة التي يعيشها الفريق قبل المراحل الحاسمة من دوري أبطال أوروبا.