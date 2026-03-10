قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
شروط التصالح على مخالفات البناء.. لازم تبني في النور
صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب
يوم المرأة العالمي | السيدة انتصار السيسي تكرّم بطلة التجديف آيات إبراهيم
الديهي عن قرار زيادة البنزين : حل جراحي لمنع حدوث كارثة
أحمد موسى : لا أحد لديه يقين بعد 5 دقايق برميل النفط رايح فين
ادعية ليلة القدر .. ردد أفضل 200 دعاء يقضي حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب
البحرين تعلن اعتراض 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محافظ بورسعيد يستقبل قدامى لاعبي النادي المصري ويشيد بتاريخهم الرياضي

محافظ بورسعيد يستقبل قدامى لاعبي النادي المصري ويشيد بتاريخهم الرياضي
محافظ بورسعيد يستقبل قدامى لاعبي النادي المصري ويشيد بتاريخهم الرياضي
حسام الحارتي

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، عددًا من قدامى لاعبي النادي المصري البورسعيدي، وذلك في إطار تقدير المحافظة لرموزها الرياضية الذين ساهموا في كتابة تاريخ مشرف للنادي ورفع اسم بورسعيد في مختلف المحافل الرياضية.

وخلال اللقاء، أكد محافظ بورسعيد اعتزازه بتاريخ النادي المصري العريق وما قدمه لاعبوه من إنجازات أسهمت في إسعاد جماهيره، مشيدًا بالدور الكبير الذي قام به قدامى اللاعبين في خدمة الرياضة وتقديم نموذج يُحتذى به للأجيال الجديدة.

كما تناول اللقاء أهمية الاستفادة من خبرات قدامى اللاعبين في دعم قطاع الناشئين ونقل خبراتهم للأجيال الصاعدة.

وأشار المحافظ إلى أن الرياضة تمثل عنصرًا مهمًا في بناء الإنسان وتنمية قدرات الشباب، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم مختلف الأنشطة الرياضية وتوفير المناخ المناسب لتطويرها.

من جانبهم، أعرب قدامى لاعبي النادي المصري عن تقديرهم لحرص محافظ بورسعيد على التواصل معهم وتقدير جهودهم، مؤكدين استمرار دعمهم للنادي المصري ومساندتهم للأجيال الجديدة من اللاعبين.

محافظ بورسعيد المصري المصري البورسعيدي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

كيفية صلاة التهجد في المنزل

كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

مشغولات ذهبية

رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

ترشيحاتنا

الأرصاد

تحذير عاجل.. مصر على موعد مع أول موجة حسومات ربيعية قوية

مصادر للانبعاثات

من مصارف للكربون إلى مصادر للانبعاثات.. أزمة الغابات العالمية تهدد المناخ

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

الوزارة والنقابة تؤدبان ضياء العوضي لنشر معلومات تُعرّض المرضى لمخاطر

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد