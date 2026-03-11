هاني رمزي ينتقد أداء ييس توروب : لا يملك شخصية مدرب الأهلي

انتقد هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، استمرار المدير الفني ييس توروب على رأس القيادة الفنية للفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن إمكانياته وشخصيته التدريبية لا تتناسب مع حجم وطموحات القلعة الحمراء.

وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت إن بقاء المدرب في منصبه خلال هذه المرحلة قد يكون أمرًا اضطراريًا، خاصة مع وجود اعتبارات مالية تتعلق بالشرط الجزائي في عقده، بالإضافة إلى ضيق الوقت قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن المرحلة الحالية تتطلب شخصية قوية قادرة على إدارة غرفة الملابس وفرض الانضباط داخل الفريق، وهو ما يراه غير متوفر بالشكل الكافي لدى المدرب الحالي، مؤكدًا أن الفريق يحتاج لقيادة فنية تمتلك خبرات كبيرة في مثل هذه الظروف الصعبة.

وأضاف أن إدارة الأهلي ربما فضلت تأجيل أي قرار حاسم بشأن الجهاز الفني لحين الانتهاء من المواجهة القارية المهمة، لتجنب حدوث أي ارتباك داخل الفريق قبل مباريات مصيرية في الموسم.

