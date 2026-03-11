قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلغاء ودية أنجولا وإيران بسبب التوترات العسكرية في المنطقة
الشرطة الإيرانية: أي شخص ينزل إلى الشوارع بناء على طلب العدو سيُواجه كعدو وليس كمتظاهر
قادة تل أبيب مذعورون | «عراقجي»: دمار هائل في إسرائيل ودفاعها الجوي في فوضى ومازلنا في البداية
بعد إطلاق إيران صواريخ ومسيرات.. سقوط مصابين في «تل أبيب» جراء التدافع نحو الملاجئ
هانيا فهمي تكشف لـ «صدى البلد» كواليس «فرصة أخيرة» وتصف محمود حميدة بأنه مدرسة تمثيل | صور
كوريا الشمالية تعلن دعمها لانتخاب مجتبى خامنئي مُرشدًا لإيران
محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان.. اليوم
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026
تحصين أكثر من 15 ألف كلب|«الزراعة» تستمر في مكافحة السعار والسيطرة على الكلاب الضالة بالمحافظات
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالوراق والعجوزة | صور
الموجة 37 من الوعد الصادق.. إيران تدك القواعد الأمريكية في العراق وإسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هاني رمزي ينتقد أداء ييس توروب : لا يملك شخصية مدرب الأهلي

محمد سمير

انتقد هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، استمرار المدير الفني ييس توروب على رأس القيادة الفنية للفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن إمكانياته وشخصيته التدريبية لا تتناسب مع حجم وطموحات القلعة الحمراء.

وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت إن بقاء المدرب في منصبه خلال هذه المرحلة قد يكون أمرًا اضطراريًا، خاصة مع وجود اعتبارات مالية تتعلق بالشرط الجزائي في عقده، بالإضافة إلى ضيق الوقت قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن المرحلة الحالية تتطلب شخصية قوية قادرة على إدارة غرفة الملابس وفرض الانضباط داخل الفريق، وهو ما يراه غير متوفر بالشكل الكافي لدى المدرب الحالي، مؤكدًا أن الفريق يحتاج لقيادة فنية تمتلك خبرات كبيرة في مثل هذه الظروف الصعبة.

وأضاف أن إدارة الأهلي ربما فضلت تأجيل أي قرار حاسم بشأن الجهاز الفني لحين الانتهاء من المواجهة القارية المهمة، لتجنب حدوث أي ارتباك داخل الفريق قبل مباريات مصيرية في الموسم.
 

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

احتفالية الأزهر بمناسبة ذكرى فتح مكة

بدأت بآيات الذكر الحكيم.. تفاصيل احتفالية الأزهر بمناسبة ذكرى فتح مكة

الأزهر يحتفل بذكرى فتح مكة

الأزهر يحتفل بذكرى فتح مكة.. والعلماء: الإسلام دين القيم السامية

دار الإفتاء

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا والحد الأدنى هذا العام 35 جنيهًا

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية.. لسحور سريع ومختلف

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

