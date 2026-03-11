شهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 حالة من الهدوء النسبي في البنوك العاملة بمصر.

وكان سعر صرف الدولار قد تراجع خلال تعاملات أمس الثلاثاء في معظم البنوك إلى أقل من مستوى 52 جنيهًا، بعدما كان قد اقترب من 53 جنيهًا خلال تعاملات يوم الاثنين.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار بشكل يومي ضمن نشرته الخدمية لمتابعة سعر صرف العملات مقابل الجنيه في مصر.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.



سعر الدولار قي بنك نكست 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار



سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الان



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 51.90 جنيه للشراء و52 جنيه للبيع.