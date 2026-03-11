قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11 مارس 2026

الدولار
الدولار
آية الجارحي

شهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 حالة من الهدوء النسبي في البنوك العاملة بمصر.

وكان سعر صرف الدولار قد تراجع خلال تعاملات أمس الثلاثاء في معظم البنوك إلى أقل من مستوى 52 جنيهًا، بعدما كان قد اقترب من 53 جنيهًا خلال تعاملات يوم الاثنين.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار بشكل يومي ضمن نشرته الخدمية لمتابعة سعر صرف العملات مقابل الجنيه في مصر.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.


سعر الدولار قي بنك نكست 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 


سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الان


سعر الدولار  في بنك التنمية الصناعية  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة  51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر 

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 51.90 جنيه للشراء و52 جنيه للبيع.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

