فن وثقافة

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

هاني شاكر
هاني شاكر
سارة عبد الله

تداولت شائعات عن وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بياناً صحفياً موجهاً إلى كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ناشدهم فيه بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بالحالة الصحية لصديق عمره ورفيق مشواره، أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر.

وجاء في نص البيان ما يلي: أعلن للجمهور الكريم وللزملاء في الوسط الإعلامي أن حالة الفنان الكبير هاني شاكر مستقرة تماماً بفضل الله، وهو يخضع حالياً للإشراف الطبي اللازم والبروتوكول العلاجي الطبيعي منذ خروجه من غرفة العمليات بنجاح.

كما وجّه الفنان مصطفى كامل أسمى آيات الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، مثمناً زيارة سيادته الشخصية اليوم للفنان هاني شاكر في المستشفى، وهي اللفتة التي تعكس اهتمام الدولة برموزها الفنية وقوتها الناعمة.​

واختتم مصطفى كامل بيانه بكلمات مؤثرة وصف فيها الفنان هاني شاكر بـ أخيه الكبير وحبيبه وتوأم نجاحه، مطالباً الجميع بالدعاء الصادق له بتمام الشفاء والعافية، والابتعاد عن تداول أي شائعات قد تؤثر على الحالة المعنوية للفنان وأسرته.

وكشفت المطربة نادية مصطفى تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لجراحة في القولون، وذلك عبر  صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت نادية مصطفي: “هانى بخير أى خبر ميبقاش من صفحتى متصدقوش فى ناس منزلين خبر على لسانى لكن أى حد هيقول عنى خبر مقولتهوش مش هسكت”.

هاني شاكر شائعات وفاة هاني شاكر المهن الموسيقية

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

