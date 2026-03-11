إعلامي : الخطيب يضرب بيد من حديد بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتخذ مجموعة من القرارات الحاسمة عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام طلائع الجيش في منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والانضباط داخل الفريق.



وأوضح أضا خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن من أبرز القرارات خصم 30% من راتب لاعبي الفريق الأول، إلى جانب تعليق 25% من قيمة عقودهم لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.



كما تقرر تقديم موعد سفر بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، على أن تغادر البعثة مطار القاهرة يوم الخميس بدلًا من الجمعة، لمنح الجهاز الفني وقتًا أكبر للاستعداد للمباراة.



وأضاف أن الخطيب كلّف كلًا من ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، ببدء تقييم شامل لجميع العاملين بقطاع الكرة، بما يشمل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مع دراسة إعادة هيكلة القطاع بالكامل على مستوى الفريق الأول وقطاع الناشئين والكرة النسائية والأكاديميات، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره.



وأكد أضا، أن رئيس الأهلي يرى أن الوقت الحالي هو وقت العين الحمراء وأن إدارة النادي ستتعامل بيدٍ من حديد من أجل تصحيح المسار.