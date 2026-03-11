قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

هجوم جديد في العراق .. مسيرة إيرانية تستهدف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي ببغداد

طائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية
قسم الخارجي

أفاد مصدران مطلعان لشبكة CNN بأن طائرة مسيرة إيرانية مشتبه بها استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق يوم الثلاثاء.

واستهدفت الطائرة مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو مركز دعم لوجستي وعملياتي كبير يقع بالقرب من مطار بغداد.

وذكر أحد المصدرين أن الطائرة سقطت بالقرب من برج المراقبة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك إصابات، كما لم يُعرف حجم الأضرار.

يأتي هذا الهجوم في ظل استهداف إيران لمنشآت عسكرية ودبلوماسية أمريكية ردًا على العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية الجارية، مما يؤكد استمرار التهديد الذي يواجه الأفراد الأمريكيين في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أمرت الأسبوع الماضي موظفيها غير الأساسيين بمغادرة العراق.

وفي تنبيه أمني صدر يوم الثلاثاء، حثّت السفارة الأمريكية في بغداد المواطنين الأمريكيين على «توخي الحذر، وتجنب لفت الأنظار، والابتعاد عن المناطق التي قد تجعلهم هدفًا».

وأضاف التنبيه: «إن التجمع في مناطق مرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين الآخرين قد يعرضكم للخطر، فقد وقعت هجمات ضد مواطنين ومصالح أمريكية في العراق».

وأكد التنبيه أن الأمريكيين يواجهون خطر الاختطاف، وأن شركات أمريكية وفنادق يرتادها الأجانب، ومنشآت أخرى في العراق، بما في ذلك تلك المرتبطة بالولايات المتحدة، استُهدفت في هجمات، إضافةً إلى مواقع حيوية في جميع أنحاء البلاد.

