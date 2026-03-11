قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو الدردير يثير الجدل: تغييرات في الأهلي لا تشمل «توروب»
أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة
صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.. كيف تدرك فضلها قبل أذان الفجر؟
شوبير: لجان وأسماء سترحل من الأهلي بقرار «الخطيب».. والمدرب مستمر
هجوم جديد في العراق .. مسيرة إيرانية تستهدف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي ببغداد
حقيقة وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر
سقوط طائرة مُسيّرة على منزل بمنطقة حي الجهاد في بغداد | شاهد
تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو
دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل
أنقاض وشوارع مُدمّرة.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مناطق سكنية في طهران
التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: لجان وأسماء سترحل من الأهلي بقرار «الخطيب».. والمدرب مستمر

محمود الخطيب
محمود الخطيب
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات داخل النادي الأهلي بعد قرارات محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال شوبير عبر بث مباشر على حسابه الشخصي فيسبوك: "هناك لجان وشخصيات هتختفي من داخل النادي الأهلي، بتشمل مناصب وأسماء، وسيتم توجيه الشكر ليهم، من قطاع فني زي مدير رياضي، وده من اللحظة دي".

وأضاف: “مش هيحدث تغيير على مستوى المدير الفني ييس توروب، لانية في رحيله، وسيتواجد في مران الأهلي يوم الخميس”.

وقرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، خصم 30% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق 25% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ومن ضمن قرارات الخطيب الصارمة تقديم موعد سفر الفريق الأول إلى تونس لملاقاة الترجي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، على أن تغادر البعثة مطار القاهرة بعد غد الخميس بدلًا من الجمعة، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني للاستعداد للمباراة المرتقبة.

- بدء ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، بشكل عاجل في تقييم جميع العاملين بقطاع الكرة وإداراته ومسئوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية، وإعادة هيكلة القطاع على مستوى الفريق الأول والناشئين والكرة النسائية والأكاديميات، بما يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

أحمد شوبير الأهلي محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

زاخاروفا

ضربة في إيران تهز موسكو.. أضرار تصيب القنصلية الروسية بأصفهان بعد قصف جوي

الخطوط الجوية البريطانية

الخارجية البريطانية: أكثر من 45 ألف من مواطنينا عادوا من الخليج

أرشيفية

ترامب: واشنطن ستتعامل بحزم مع أي محاولة لزرع ألغام في مضيق هرمز

بالصور

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تحذير علمي من الشموع المُعطرة داخل المنزل .. قد تطلق مواد تسبّب السرطان

الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل
الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل
الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل

ضيق التنفس قد يكون علامة على مرض رئوي خطير .. احترس من إهماله

ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن
ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن
ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد