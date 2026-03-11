قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو الدردير يثير الجدل: تغييرات في الأهلي لا تشمل «توروب»
أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة
صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.. كيف تدرك فضلها قبل أذان الفجر؟
شوبير: لجان وأسماء سترحل من الأهلي بقرار «الخطيب».. والمدرب مستمر
هجوم جديد في العراق .. مسيرة إيرانية تستهدف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي ببغداد
حقيقة وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر
سقوط طائرة مُسيّرة على منزل بمنطقة حي الجهاد في بغداد | شاهد
تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو
دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل
أنقاض وشوارع مُدمّرة.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مناطق سكنية في طهران
التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تقى الجيزاوي

كشف الفنان تامر عبد المنعم سبب عدم ظهوره فى برامج المقالب الذى يقدمها الفنان رامز جلال فى مواسم رمضان والتى تحقق نجاحًا كبيرًا على مدار أعوام.

وقال تامر عبد المنعم خلال لقائه فى بودكاست boom shoot المذاع على قناة صدى البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي ، إنه كان بالفعل سيشارك في أحد مواسم برامج رامز جلال ، فى عام 2018 ولكنه تراجع بسبب أنه لا يثق فى أسلوب رامز فى تقديمه بالحلقة بالرغم من أنه يعتبر رامز جلال أصبح ظاهرة وعلامة من علامات الموسم الرمضاني وأنه محبوب للجمهور  .

واستكمل تامر عبد المنعم ، معلقًا: “أنا لا أثق فى رامز فى السف على الضيوف وتقديمه ليا أول 5 دقايق فى الحلقة لأنى هكون بشاهد زيي زى المشاهدين ومش كل حاجة الفلوس بالرغم إنى كنت هاخد فلوس كويسة وكنت رايح روسيا لكن أول ما عرفت مشيت وأنا أروح ليه عشان تكسر رقبتى أو رجلى ” .

تامر عبد المنعم عن أكثر لحظة مؤثرة فى حياته

وتحدّث تامر عبد المنعم عن أكثر اللحظات المؤثرة فى حياته الشخصية ، وهى لحظة وفاة والده رغم حزنه الكبير على  والدته وشقيقه لكن وفاة والده كانت الأقسي رغم كبر سنه ، معلقًا: “أبويا لما توفى حسيت إنى ماليش ضهر وحسيت إنى بردان”.

وعن إمكانية زواجه مجددًا ، قال تامر عبد المنعم إنه لا يستطيع العيش بدون حب وسيتزوج فى أى وقت .

برامج رامز جلال

ويتربع رامج جلال على عرش مقالب رمضان منذ سنوات ويقدم برامج تحتوي على مقالب للفنانين يخطف فيه الأنظار ويجذب الملايين من المشاهدين. 

تامر عبد المنعم رامز جلال برامج رامز جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

وليد سليمان وحسام عاشور

الأسطورة .. وليد سليمان يُوجّه رسالة لـ حسام عاشور في عيد ميلاده

اسكواش

انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش

أحمد شوبير

شوبير: كباكا وأحمد رضا قريبان للعودة من الإعارة إلى صفوف الأهلي

بالصور

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تحذير علمي من الشموع المُعطرة داخل المنزل .. قد تطلق مواد تسبّب السرطان

الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل
الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل
الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل

ضيق التنفس قد يكون علامة على مرض رئوي خطير .. احترس من إهماله

ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن
ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن
ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد