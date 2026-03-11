تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

كشف الفنان تامر عبد المنعم سبب عدم ظهوره فى برامج المقالب الذى يقدمها الفنان رامز جلال فى مواسم رمضان والتى تحقق نجاحًا كبيرًا على مدار أعوام.

وقال تامر عبد المنعم خلال لقائه فى بودكاست boom shoot المذاع على قناة صدى البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي ، إنه كان بالفعل سيشارك في أحد مواسم برامج رامز جلال ، فى عام 2018 ولكنه تراجع بسبب أنه لا يثق فى أسلوب رامز فى تقديمه بالحلقة بالرغم من أنه يعتبر رامز جلال أصبح ظاهرة وعلامة من علامات الموسم الرمضاني وأنه محبوب للجمهور .

واستكمل تامر عبد المنعم ، معلقًا: “أنا لا أثق فى رامز فى السف على الضيوف وتقديمه ليا أول 5 دقايق فى الحلقة لأنى هكون بشاهد زيي زى المشاهدين ومش كل حاجة الفلوس بالرغم إنى كنت هاخد فلوس كويسة وكنت رايح روسيا لكن أول ما عرفت مشيت وأنا أروح ليه عشان تكسر رقبتى أو رجلى ” .

تامر عبد المنعم عن أكثر لحظة مؤثرة فى حياته

وتحدّث تامر عبد المنعم عن أكثر اللحظات المؤثرة فى حياته الشخصية ، وهى لحظة وفاة والده رغم حزنه الكبير على والدته وشقيقه لكن وفاة والده كانت الأقسي رغم كبر سنه ، معلقًا: “أبويا لما توفى حسيت إنى ماليش ضهر وحسيت إنى بردان”.

وعن إمكانية زواجه مجددًا ، قال تامر عبد المنعم إنه لا يستطيع العيش بدون حب وسيتزوج فى أى وقت .

برامج رامز جلال

ويتربع رامج جلال على عرش مقالب رمضان منذ سنوات ويقدم برامج تحتوي على مقالب للفنانين يخطف فيه الأنظار ويجذب الملايين من المشاهدين.