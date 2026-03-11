قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو الدردير يثير الجدل: تغييرات في الأهلي لا تشمل «توروب»
أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة
صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.. كيف تدرك فضلها قبل أذان الفجر؟
شوبير: لجان وأسماء سترحل من الأهلي بقرار «الخطيب».. والمدرب مستمر
هجوم جديد في العراق .. مسيرة إيرانية تستهدف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي ببغداد
حقيقة وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر
سقوط طائرة مُسيّرة على منزل بمنطقة حي الجهاد في بغداد | شاهد
تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو
دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل
أنقاض وشوارع مُدمّرة.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مناطق سكنية في طهران
التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير علمي من الشموع المُعطرة داخل المنزل .. قد تطلق مواد تسبّب السرطان

الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل
الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل

حذَّر خبراء الصحة من مخاطر استخدام الشموع المعطرة داخل المنازل، بعد أن كشفت أبحاث حديثة أن احتراقها في الأماكن المغلقة قد يطلق مواد كيميائية ضارة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وتلوث الهواء الداخلي.

الشموع قد تكون من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail وكتبه الصحفي الصحي مارتي ستيلنج، فإن إشعال الشموع قد يخلق أجواء دافئة ومريحة في المنزل، لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى إطلاق خليط من المواد الكيميائية الضارة خاصة في الغرف سيئة التهوية.

وتشير الدراسات إلى أن نحو 64٪ من الأسر في المملكة المتحدة تستخدم الشموع المعطرة بانتظام، ما أثار مخاوف العلماء من أن العطور الصناعية المستخدمة في هذه الشموع قد تلوث الهواء داخل المنازل.

كما أبدى الخبراء قلقهم من استخدام شمع البارافين، وهو أكثر أنواع الشمع استخدامًا في الشموع التجارية.

ويعد البارافين مشتقًا من النفط ويستخدم بكثرة لأنه منخفض التكلفة ويحتفظ بالروائح والألوان لفترات طويلة.

الشموع  من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل

مواد كيميائية قد تسبب السرطان

وعند احتراق الشموع المصنوعة من البارافين، يمكن أن تنبعث مركبات عضوية متطايرة مثل:
البنزين
التولوين
الفورمالديهايد
وهذه المواد قد تسبب تهيج الجهاز التنفسي، كما يصنف بعضها على أنه مواد مسرطنة عند التعرض لها بتركيزات مرتفعة.

كذلك قد تطلق الشموع المعطرة مواد كيميائية أخرى مثل الفثالات، وهي مركبات تستخدم لتثبيت الروائح لفترة أطول، وقد ربطتها بعض الدراسات باضطرابات في الهرمونات.

الشموع  من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل

جزيئات دقيقة تخترق الرئتين

أظهرت تجارب علمية أن الجزيئات الناتجة عن احتراق الشموع صغيرة للغاية، إذ يبلغ حجمها نحو 7 إلى 8 نانومتر فقط، وهذا الحجم الصغير يسمح لها بالدخول بعمق إلى الرئتين وربما الوصول إلى مجرى الدم.

كما ينتج عن احتراق الشموع: السخام الأسود، ثاني أكسيد النيتروجين، والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات وجميعها مواد مرتبطة بزيادة الالتهابات وخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

الشموع  من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل

الفئات الأكثر عرضة للخطر

ويحذر الخبراء من أن بعض الفئات تكون أكثر حساسية لتلوث الهواء الداخلي الناتج عن الشموع، مثل:
مرضى الربو
المصابون بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة
الأطفال
كبار السن
وقد تؤدي هذه الملوثات إلى:
ـتهيج الشعب الهوائية
ـ ضعف وظائف الرئة
ـ تأثيرات على القلب والأوعية الدموية.

الشموع  من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل

علاقة التلوث بأمراض الدماغ

وتشبه الجزيئات الناتجة عن احتراق الشموع في حجمها وتركيبها الجسيمات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5، وهي نوع من تلوث الهواء المرتبط بالعديد من المشكلات الصحية.

وتشير دراسات حديثة إلى أن هذه الجسيمات قد تزيد خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعًا.

الشموع  من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل

نصائح لتقليل مخاطر الشموع داخل المنزل

وينصح الخبراء باتباع بعض الإجراءات البسيطة لتقليل التعرض لهذه الملوثات، منها:
ـ تقليل استخدام الشموع داخل المنزل
ـ استخدام شموع LED كبديل آمن
ـ قص فتيل الشمعة بانتظام
ـ عدم إشعال الشموع لفترات طويلة
ـ تهوية الغرفة جيدًا وفتح النوافذ بعد الاستخدام.

مخاطر الشموع المعطرة تلوث الهواء داخل المنزل أضرار الشموع على الصحة الشموع والسرطان شمع البارافين وأضراره الجسيمات الدقيقة PM25 تلوث الهواء المنزلي تأثير الشموع على الرئتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

وليد سليمان وحسام عاشور

الأسطورة .. وليد سليمان يُوجّه رسالة لـ حسام عاشور في عيد ميلاده

اسكواش

انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش

أحمد شوبير

شوبير: كباكا وأحمد رضا قريبان للعودة من الإعارة إلى صفوف الأهلي

بالصور

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تحذير علمي من الشموع المُعطرة داخل المنزل .. قد تطلق مواد تسبّب السرطان

الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل
الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل
الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل

ضيق التنفس قد يكون علامة على مرض رئوي خطير .. احترس من إهماله

ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن
ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن
ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد