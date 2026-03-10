قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: تخصيص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 22 رمضان بالسعودية
قائد قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني: لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين المرور عبر مضيق هرمز
مؤسسة "أبو العينين" تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار بحضور نبيلة مكرم
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية اللبنانية
لتعزيز الدعم الاجتماعي| صرف منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026.. وخبير يعلق
دعاء ليلة القدر 21 رمضان.. أفضل الأدعية المستجابة في أول الليالي الوترية
وزير الخارجية الألماني: الحرب على إيران لا يجب أن تغطي الكارثة الإنسانية في غزة
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

أحمد عاطف آدم
أحمد عاطف آدم

​ عند بئر "مَدين"، لم يكن الماء هو الغاية الوحيدة، بل كان المشهد درساً في الستر والسكينة خلّده الوحي. هناك، وسط زحام الرعاة، وقف نبي الله موسى، الغريب الذي لا يملك سوى افتقاره لله ويقينه في رحمته، ليراقب مشهداً يأسر القلوب؛ فتاتان تحميان أغنامهما في صمت، وتلوذان بظلال العفة بعيداً عن صخب الرجال، آثرتا الانتظار تحت شمس التعب على أن يُخدش حياؤهما بمزاحمة لا تليق ببيوت الصالحين.

​وحين سألهما موسى: "ما خطبكما؟"؛ لم يجد منهما شكوى أو ضعفاً، بل جاء ردهما واضحاً وعزيزاً، كما ورد في سورة القصص: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.. "لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ".. صَدَقَ اللهُ العَظِيم.

​ويحمل قولهما "حتى يُصدر الرعاء" دستوراً بليغاً؛ فحواه أنهما لا تبدآن بالسقيا إلا بعد انصراف الرجال تماماً، ترفعاً عن الاختلاط وصوناً لكرامتهما. لقد كان خروجهما للعمل واجباً لإعالة بيتهما، وانتظارهما عند البئر حمايةً لستر أنفسهما. وبشهامته الفطرية، سقى لهما موسى ثم تولى إلى الظل، لا ليطلب راحة الجسد فحسب، بل ليشكو غربته لربه الذي يعلم صدق سعيه، فجاء صوته بفيض اليقين من ذات السورة: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.. "رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ".. صَدَقَ اللهُ العَظِيم.

​ويمنحنا هذا الافتقار لله بياناً شافياً؛ فموسى لم يطلب خبزاً أو مأوى بلسانه، بل أعلن حاجته لـ "خير الله" أينما كان، مؤمناً بأن المعطي هو الخالق وحده، ومسلماً أمره للفضل الإلهي لا لسؤال المخلوق. ولم يتأخر الجزاء الإلهي لهذا اليقين، إذ سرعان ما تجسدت الإجابة في قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.. "فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا".. صَدَقَ اللهُ العَظِيم.

​في تلك اللحظة، تبددت وحشة الغربة؛ فقد وجد الأنس في الستر الذي سعى إليه وبذله. وكان الحياء الذي ظهر في مشية إحداهما حين جاءت تدعوه، بمثابة الوطن الذي آوى وحدته؛ ففي تلك المشية المترددة بوقار، وجد موسى الطمأنينة التي افتقدها في دروب النزوح، وكأن عفة تلك الفتاة كانت أول جدارٍ حقيقي يرتفع ليحمي غربته، ويمنحه الشعور بالأمان.

​تؤكد لنا هذه القصة عبر الزمان أنَّ المغترب الذي يغلق بابه اليوم في بلادٍ بعيدة، ليس إلا امتداداً لظل موسى الذي لجأ إليه بعد عناء السعي. فخلف الجدران الصامتة، تدور معارك يربحها الإنسان بصبره، مدفوعاً بنبل الغاية. فالمغترب حين يختار طريق الرزق الحلال ويتحمل وعثاء الوحدة، يبني في الحقيقة قصراً من الستر لأهل بيته في الوطن، قطعةً بقطعة، وعرقاً بعرق.

​وهنا يتجلى جوهر الحقيقة في عبارتي التي أراها تختصر المسافات وتُعرّف الغربة بتعريفٍ جديد: "في خلوة الغربة الستر يؤنس الوحدة". فالستر ليس مجرد غيابٍ عن الأعين، بل هو معية ربانية تملأ فراغ المكان. فعندما يشعر كل بطل كادح أن الله يستر تعبه وضعفه، وحاجة أهله بفضل كدحه، تتحول وحدته من سجنٍ ضيق إلى خلوة مطمئنة. إن الستر هنا يعمل كأنيسٍ خفي، يهمس في أذن المغترب كلما اشتد عليه الحنين: "لست وحدك، فالله الذي سقى لموسى بفضلك، سيسقيك من فيض كرمه". هذا اليقين بأن العناء وديعةٌ عند الله، يجعل من صمت الغرف البعيدة صلاةً مستمرة، ومن الرزق الحلال رفيقاً يطرد اليأس، ويجعل من صمود المغترب ملحمةً تليق بوارثٍ لخطى الأنبياء.

الستر السكينة نبي الله موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

الدكتور ضياء العوضي

الأطباء تشطب ضياء العوضي من سجلاتها وتسقط عضويته

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد الموقف الجديد بطلخا لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بقرى ببا وناصر

الجولة

محافظ الإسماعيلية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل بالموقف العمومي

بالصور

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد