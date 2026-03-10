البيت الأبيض : الولايات المتحدة لن تسمح بإغلاق مضيق هرمز وتهديد النظام الإيراني للعالم

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعمل على تدمير البنية التحتية للصواريخ الإيرانية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال البيت الأبيض: الرئيس ترامب أكد على تدمير النظام الإيراني، ولن نسمح للنظام الإيراني بتهديد العالم".

وأضاف البيت الأبيض: “الولايات المتحدة لن تسمح بإغلاق مضيق هرمز”.

وتابع البيت الأبيض: لن نسمح للنظام الإيراني بعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، وإدارة ترامب قدمت تأمينا ضد المخاطر لسفن الشحن في الشرق الأوسط".

وأكمل البيت الأبيض: “الارتفاع في أسعار النفط مؤقت وستنخفض كثيرا بعد انتهاء هذه العملية العسكرية”.