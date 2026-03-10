راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام طالب بالتعدى عليه بالضرب حال منعه من التعدى على كلب ضال بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين "الظاهرين بمقطع الفيديو" طرف أول : (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) ، وطرف ثان: (طالب " مصاب بسحجات بالرقبة"، ووالدته – مقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق)، وتبين قيام الطالب بالتعدى على كلب ضال بالضرب ولدى إعتراض الطرف الأول ومحاولة منعه حدثت بينهما مشادة كلامية تعديا خلالها على بعضهما بالسب والضرب.. وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.