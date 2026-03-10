تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم الارتفاع الذي سجلته الأوقية في الأسواق العالمية، وذلك في ظل ضعف الطلب بالسوق المحلية وتراجع مستويات السيولة.

ويأتي هذا التذبذب بالتزامن مع حالة ترقب تسود الأسواق العالمية لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والمقرر صدوره خلال اجتماعه المرتقب في 18 مارس الجاري.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير يوم الأربعاء، إلى جانب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، والذي يعد المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي.



أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 5195 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6411 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7480 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8549 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 59.840 ألف جنيه.