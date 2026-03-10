طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

تُعد الكنافة بالمانجو من أشهر الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثيرون، خاصة في فصل الصيف، حيث تجمع بين قرمشة الكنافة وطعم المانجو المنعش مع الكريمة الغنية.

وقدمت الشيف نادية السيد طريقة سهلة لتحضير الكنافة بالمانجو في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات واضحة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

مكونات الكنافة بالمانجو:

أولًا: الكنافة

نصف كيلو كنافة (يفضل أن تكون مجمدة لتسهيل تكسيرها)

كوب سمن سايح

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

ثانيًا: الكريمة

2 كوب كريم شانتيه بودرة

كوب ونصف ماء بارد جدًا أو حليب

علبة قشطة (اختياري لإضافة قوام غني)

ثالثًا: الشربات

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير ليمون

رابعًا: الحشو والتزيين

مانجو طازجة مقطعة إلى مكعبات

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو:

ـ لتحضير الكنافة: تُكسر الكنافة جيدًا، ويمكن فرمها في الكبة لتصبح قطعًا صغيرة، ثم تُحمص في مقلاة على النار مع السمن أو في الفرن مع التقليب المستمر حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وقوامًا مقرمشًا.

إضافة السكر

ـ بعد أن تبرد الكنافة قليلًا، يُضاف السكر البودرة وتُقلب جيدًا حتى يتوزع بشكل متساوٍ.

ـ لتسقية الكنافة: يُضاف مقدار بسيط من الشربات الثقيل والبارد إلى الكنافة المحمصة، وذلك لربطها دون أن تفقد قرمشتها.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

ـ لتحضير الكريمة: يُخفق الكريم شانتيه مع الماء البارد جدًا أو الحليب، ثم تُضاف القشطة ويستمر الخفق حتى نحصل على كريمة متماسكة وناعمة.

ـ يمكن تقديم الكنافة بالمانجو في كاسات أو في صينية، من خلال وضع طبقة من الكنافة المقرمشة ثم طبقة من الكريمة، يليها طبقة من مكعبات المانجو، وتكرر الطبقات حتى الانتهاء، ثم تُزين بقطع المانجو على الوجه.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

نصائح لنجاح الكنافة بالمانجو

ـ يمكن استخدام جيلي المانجو المذاب في قليل من الماء الساخن ودهن سطح الحلوى به للحفاظ على لون المانجو ومنحه لمعانًا جذابًا.

ـ يفضل ترك الكنافة بالمانجو في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم حتى تتماسك الطبقات جيدًا.

ـ استخدام مانجو طازجة يضيف طعمًا مميزًا للحلوى.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

وتُعد الكنافة بالمانجو من الحلويات السريعة التي يمكن تقديمها في المناسبات والعزومات، كما أنها تجمع بين الطعم الشرقي التقليدي ولمسة الفاكهة المنعشة.