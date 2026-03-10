قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نائب محافظ الجيزة في جولة ليلية بشوارع العياط لتفقد مستودعات الغاز

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن بجولة ليلية بشوارع مدينة العياط حيث تفقد النائب عددا من المستودعات الخاصة بأنابيب البوتجاز لضمان توافر الاسطوانات بالسعر الرسمي والتصدي لأي محاولات لاحتكارها ومواقف سيارات السرفيس للاطمئنان علي انتظام العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة عقب صدور قرار لجنة التسعير للمنتجات البترولية بتحريك اسعار الوقود في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.

وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بالمرور الميداني لمتابعة مستودعات الأنابيب لضمان توافر الاسطوانات بالسعر الرسمي و مواقف سيارات السرفيس بنطاق مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي وعدم مخالفتها أو استغلال المواطنين وذلك عقب تحريك اسعار المواد البترولية، ومتابعة منظومة النظافة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة واعادة الانضباط والمظهر الحضاري بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

والتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد من المواطنين والسائقين مؤكدا بأن التعريفة الجديدة لجميع خطوط السير الداخلية والخارجية مشددا علي مسؤلي جهاز السرفيس بعدم التهاون مع أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

كما تفقد نائب المحافظ مستشفى العياط المركزي للوقوف علي مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي والمترددين على المستشفى.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بمتابعة مستوى الحالة العامة للنظافة بالشوارع والتأكد من رفع الأشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع الحيوية وخلال جولتة الميدانية أطلع نائب المحافظ علي حالة الشوارع الرئيسية ومستوي النظافة ورفع المخالفات، مشددا هلى رفع كافة الأشغالات من الشوارع الرئيسية والحيوية للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، محمود شنب رئيس مركز العياط، والدكتور رمضان سيد مدير عام مستشفى العياط المركزي، ومسؤولي مديرية التموين وجهاز السرفيس بالمحافظة.

نائب محافظ الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة مدينة العياط

