قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في أولى الليالي الوترية من رمضان.. الآلاف يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام

شيكولاتة
شيكولاتة
اسماء محمد

تحتوى الشوكولاتة الداكنة على نسبة أعلى بكثير من مواد الكاكاو الصلبة مقارنةً بالشوكولاتة بالحليب، بينما لا تحتوي الشوكولاتة البيضاء على أي مواد كاكاو صلبة.

تحتوي الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة البيضاء على نسبة أعلى من الحليب والسكر، في حين أن الشوكولاتة الداكنة أقل حلاوة وقد تكون مُرّة.

ووفقا لما جاء في موقعverywellhealth فإن الشيكولاتة الداكنة تمنح الجسم عدد كبير من الفوائد، أبرزها:

يمكن حماية صحة قلبك
الكاكاو غني بمواد كيميائية طبيعية تسمى الفلافانولات ، وهي مفيدة للقلب. 

verywellhealthتشمل فوائد الفلافانولات ما يلي:

يساعد على استرخاء الأوعية الدموية
تحسين تدفق الدم
خفض ضغط الدم
تقليل الالتهاب
وجدت إحدى الدراسات أن تناول كميات أكبر من الشوكولاتة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 37% وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 29%.

تحسن مستويات الكوليسترول

قد يكون للشوكولاتة الداكنة فوائد على مستوى الدهون في الدم.
تشير الأبحاث إلى أن تناول غرامين من الشوكولاتة الداكنة (70% كاكاو) يومياً لمدة ستة أشهر قد يحسن مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية .

خفض احتمالات الإصابة بمرض السكري 

قد يُساهم تناول الشوكولاتة الداكنة يوميًا في تحسين مستويات سكر الدم أثناء الصيام ومقاومة الأنسولين و تشير الأبحاث إلى أن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميًا قد يُساعد في السيطرة على مرض السكري أو تقليل خطر الإصابة به.

تحسين ميكروبات الأمعاء 

تشير الأبحاث إلى أن الشوكولاتة الداكنة لها تأثير بريبيوتيكي وتعيد هيكلة تنوع وتكوين الميكروبيوم المعوي ، الذي يلعب دورًا حيويًا في الأمراض والصحة العامة.

تناول الشوكولاتة الداكنة بنسبة 85% من الكاكاو يحسن المزاج بالتزامن مع تغيرات في ميكروبات الأمعاء لدى البالغين الاصحاء 

تحسن المزاج

قد يُحسّن تناول الشوكولاتة الداكنة المزاج ، ربما بسبب تحسين صحة الميكروبيوم المعوي ويرتبط تنوّع الميكروبات المعوية بزيادة المشاعر الإيجابية وتقليل الشعور بالوحدة.

ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا شوكولاتة تحتوي على 85% كاكاو شهدوا تحسّنًا في مزاجهم، بينما لم يُلاحظ ذلك لدى من تناولوا شوكولاتة تحتوي على 75% كاكاو .

تخفيف التوتر

قد تساعد البوليفينولات الموجودة في الكاكاو على خفض مستويات هرمونات التوتر الكورتيزول والإبينفرين ( الأدرينالين ) ويبدو أن هذا ينطبق سواء كنت تتمتع بصحة جيدة أو تعاني من توتر شديد.

تحسن وظائف الدماغ

تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو على حماية الخلايا العصبية وتعزيز الوظائف الإدراكية كما يمكن للكاكاو أن يحسن تدفق الدم إلى الدماغ. وقد توفر الشوكولاتة الداكنة بعض الحماية ضد الأمراض التنكسية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون .

تقوية جهازك المناعي


قد تساعد الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة على تقليل تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة ، مما قد يساعد على الحماية من موت الخلايا والعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان وآثار الشيخوخة .

تحسن الأداء الرياضي

يحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات تزيد من  أكسيد النيتريك  في الدم و قد يُحسّن هذا الدورة الدموية ويقلل من حاجة الجسم للأكسجين أثناء ممارسة الرياضة، مما قد يساعدك على الاستمرار في الحركة لفترة أطول.

شيكولاتة فوائد الشيكولاتة الشيكولاتة الشيكولاتة الداكنة فوائد الشيكولاتة الداكنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

ترشيحاتنا

MacBook Neo

خلفيات MacBook Neo الملوّنة تصل لكل أجهزة ماك مع نسخة macOS Tahoe 26.4 التجريبية

تعديل سيارة

5 تعديلات بسيطة تجعل سيارتك الرخيصة تبدو "فاخرة"

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام Android إليك أهم مواصفاته.. وواتساب يطلق مجموعة من الميزات الجديدة

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن.. زى المطاعم

طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد