ماذا يحدث عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام

تحتوى الشوكولاتة الداكنة على نسبة أعلى بكثير من مواد الكاكاو الصلبة مقارنةً بالشوكولاتة بالحليب، بينما لا تحتوي الشوكولاتة البيضاء على أي مواد كاكاو صلبة.

تحتوي الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة البيضاء على نسبة أعلى من الحليب والسكر، في حين أن الشوكولاتة الداكنة أقل حلاوة وقد تكون مُرّة.

ووفقا لما جاء في موقعverywellhealth فإن الشيكولاتة الداكنة تمنح الجسم عدد كبير من الفوائد، أبرزها:

يمكن حماية صحة قلبك

الكاكاو غني بمواد كيميائية طبيعية تسمى الفلافانولات ، وهي مفيدة للقلب.

verywellhealthتشمل فوائد الفلافانولات ما يلي:

يساعد على استرخاء الأوعية الدموية

تحسين تدفق الدم

خفض ضغط الدم

تقليل الالتهاب

وجدت إحدى الدراسات أن تناول كميات أكبر من الشوكولاتة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 37% وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 29%.

تحسن مستويات الكوليسترول

قد يكون للشوكولاتة الداكنة فوائد على مستوى الدهون في الدم.

تشير الأبحاث إلى أن تناول غرامين من الشوكولاتة الداكنة (70% كاكاو) يومياً لمدة ستة أشهر قد يحسن مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية .

خفض احتمالات الإصابة بمرض السكري

قد يُساهم تناول الشوكولاتة الداكنة يوميًا في تحسين مستويات سكر الدم أثناء الصيام ومقاومة الأنسولين و تشير الأبحاث إلى أن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميًا قد يُساعد في السيطرة على مرض السكري أو تقليل خطر الإصابة به.

تحسين ميكروبات الأمعاء

تشير الأبحاث إلى أن الشوكولاتة الداكنة لها تأثير بريبيوتيكي وتعيد هيكلة تنوع وتكوين الميكروبيوم المعوي ، الذي يلعب دورًا حيويًا في الأمراض والصحة العامة.

تناول الشوكولاتة الداكنة بنسبة 85% من الكاكاو يحسن المزاج بالتزامن مع تغيرات في ميكروبات الأمعاء لدى البالغين الاصحاء

تحسن المزاج

قد يُحسّن تناول الشوكولاتة الداكنة المزاج ، ربما بسبب تحسين صحة الميكروبيوم المعوي ويرتبط تنوّع الميكروبات المعوية بزيادة المشاعر الإيجابية وتقليل الشعور بالوحدة.

ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا شوكولاتة تحتوي على 85% كاكاو شهدوا تحسّنًا في مزاجهم، بينما لم يُلاحظ ذلك لدى من تناولوا شوكولاتة تحتوي على 75% كاكاو .

تخفيف التوتر

قد تساعد البوليفينولات الموجودة في الكاكاو على خفض مستويات هرمونات التوتر الكورتيزول والإبينفرين ( الأدرينالين ) ويبدو أن هذا ينطبق سواء كنت تتمتع بصحة جيدة أو تعاني من توتر شديد.

تحسن وظائف الدماغ

تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو على حماية الخلايا العصبية وتعزيز الوظائف الإدراكية كما يمكن للكاكاو أن يحسن تدفق الدم إلى الدماغ. وقد توفر الشوكولاتة الداكنة بعض الحماية ضد الأمراض التنكسية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون .

تقوية جهازك المناعي



قد تساعد الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة على تقليل تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة ، مما قد يساعد على الحماية من موت الخلايا والعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان وآثار الشيخوخة .

تحسن الأداء الرياضي

يحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات تزيد من أكسيد النيتريك في الدم و قد يُحسّن هذا الدورة الدموية ويقلل من حاجة الجسم للأكسجين أثناء ممارسة الرياضة، مما قد يساعدك على الاستمرار في الحركة لفترة أطول.