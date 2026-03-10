بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

ارتفعت عمليات البحث عن أسعار الفراخ اليوم خاصة بعد تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين بدءاً من اليوم الثلاثاء 10 مارس ، حيث من المتوقع ان يحدث ارتفاع في أسعار الدواجن والبيض بعد زيادة البنزين والنقل.

مازالت أسعار الدواجن اليوم تسجل آخر ارتفاع لها خلال الأيام الماضية، حيث وصل كيلو سعر الفراخ البيضاء لما يقرب من 120 جنيه للكيلو في المحلات، وارتفع سعر كيلو البانيه بشكل ملحوظ بكافة المحلات على كافة مستويات المناطق السكنية نظراً لكثرة الطلب على الدواجن خلال شهر رمضان .

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء ١٠ مارس في بورصة الدواجن و المحلات..

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 101 جنيه تسليم أرض المزرعة، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل محال الدواجن عند مستوى يقارب 111 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 120 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما بلغ سعر البيع للمستهلك في الأسواق قرابة 130 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو فى سوق الجملة نحو 106 جنيهات، فى حين استقر متوسط سعر بيعها للمستهلك داخل الأسواق عند حوالى 116 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه مابين 220 جنيه إلى 250 حسب المنطقة السكنية .

سعر البيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 130 جنيهًا للمستهلك، مقابل قرابة 115 جنيهًا في سوق الجملة، فيما بلغ سعر طبق البيض الأحمر نحو 135 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بحوالي 120 جنيهًا في الجملة.

ارتفاع الطلب على الدواجن في رمضان 30%

قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالدولة في وزارة الزراعة، إن الطلب على الدواجن خلال شهر رمضان ارتفع بنسبة تصل إلى 30%، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار مؤقتًا رغم توافر الإنتاج بكميات كبيرة.

وأضاف طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن وزارة الزراعة تدير أكثر من 600 منفذ ثابت ومتحرك لبيع المنتجات والدواجن بأسعار مخفضة لضبط الأسواق، مشيرًا إلى إدخال إنتاجيات جديدة من الدواجن عالية الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 95 و100 جنيه في المنافذ الاستهلاكية وهيئة السلع التموينية ووزارة التموين، ما يعكس الجهود الحكومية لضمان توافر المنتج بأسعار مناسبة.