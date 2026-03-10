الخارجية القطرية: الهجمات على البنية التحتية الحيوية في المنطقة ستؤدي إلى كارثة إنسانية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية القطرية، قال إن الهجمات على البنية التحتية الحيوية في المنطقة ستؤدي إلى كارثة إنسانية.



وأوضحت الخارجية القطرية، أن شراكات قطر الدفاعية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ودول أخرى ليست مطروحة للنقاش في الوقت الراهن، وأن قنوات الاتصال ليست مقطوعة ولكننا الآن نركز على خفض التصعيد.



وأوضحت أه جرى اتصال وحيد بين رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الإيراني منذ اندلاع الحرب، وأن الهجمات على منشآت الطاقة سابقة خطيرة ستتسبب في خسائر اقتصادية في المنطقة وتداعيات عالمية.



