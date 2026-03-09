قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

قطر: اعتراض 17 صاروخاً باليستياً و6 طائرات مسيّرة استهدفت أجواء الدولة

القسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الاثنين، نجاح أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها في اعتراض 17 صاروخاً باليستياً و6 طائرات مسيّرة استهدفت أجواء الدولة، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الهجوم.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، إن “قوات الدفاع الجوي تعاملت بكفاءة مع الأهداف المعادية وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها”، مشيرة إلى أن عملية الاعتراض تمت وفق إجراءات الدفاع الجوي المعتمدة لحماية المجال الجوي للدولة.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة القطرية في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديدات محتملة، وأنها تواصل مراقبة الأجواء على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، حفاظاً على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.

ويأتي هذا التطور في ظل التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة خلال الساعات الأخيرة، حيث تشهد عدة دول حالة من الاستنفار الأمني ورفع درجات التأهب تحسباً لأي تطورات ميدانية قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.

من جهتها، أكدت الجهات الرسمية في قطر أن الأوضاع داخل البلاد مستقرة، وأن الحياة العامة تسير بشكل طبيعي، مع استمرار عمل المرافق الحيوية والخدمات العامة دون تأثر.

كما دعت المواطنين والمقيمين إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتُعد أنظمة الدفاع الجوي إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الدفاعية القطرية، حيث تعتمد القوات المسلحة على تقنيات متقدمة لرصد وتعقب واعتراض التهديدات الجوية، بما يشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

ولم تحدد وزارة الدفاع القطرية في بيانها الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، كما لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية إضافية من أطراف أخرى في المنطقة بشأن الواقعة.

ويتابع المجتمع الدولي التطورات الجارية في المنطقة عن كثب، وسط دعوات متزايدة لضبط النفس وتجنب التصعيد، في ظل المخاوف من اتساع نطاق التوترات وتأثيرها على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تصدر خلال الساعات المقبلة بيانات أو توضيحات إضافية من الجهات الرسمية في قطر أو من الأطراف المعنية، مع استمرار متابعة الموقف وتقييم تداعياته على المستويين الأمني والإقليمي.

وزارة الدفاع القطرية القوات المسلحة القطرية قطر عملية الاعتراض الدفاع الجوي

