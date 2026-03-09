وزيرة التضامن تشارك في حفل الإفطار السنوي لـ بنك ناصر الاجتماعي

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في حفل الإفطار السنوي لأسرة بنك ناصر الاجتماعي.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بكافة العاملين وأصحاب المعاشات ببنك ناصر الاجتماعي، مؤكدة حرصها على التواجد في حفل الإفطار السنوي لأسرة البنك تقديراً منها على المجهود الذي يبذله كافة العاملين بالبنك.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي كافة العاملين بالبنك ببذل قصارى الجهود خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة عملية التطور التي يشهدها البنك، فضلا عن الاهتمام بالجوانب التدريبية والتأهيلية للعاملين.

ومن جانبهم تقدم جميع العاملين ببنك ناصر الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها مشاركتهم حفل الإفطار، خاصة أنها المرة الأولي التي يشارك فيها رئيس مجلس إدارة البنك العاملين حفل الإفطار، معبرين كذلك عن تقديرهم لكافة جهودها الداعمة للارتقاء بالبنك والعاملين.

وحضر حفل الإفطار أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي وعضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، و دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي، وليد النحاس القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.