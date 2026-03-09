نائب محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع لجنة متابعة أداء الوحدات المحلية

ترأس السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماع اللجنة المشكلة تنفيذًا لتوجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد؛ لمتابعة أداء الوحدات المحلية بعدد من الملفات من بينها التقنين و أملاك الدولة و المراكز التكنولوجية و تراخيص المحال التجارية والحوكمة والتخطيط والمتابعة والرقابة التموينية، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة و التنفيذيين المعنيين.

حيث أكد على متابعة اللجنة لمعدلات الإنجاز و وتسريع وتيرة العمل بالملفات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين، و تذليل أي معوقات تواجه الوحدات المحلية في أداء مهامها بهذه الملفات. بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المحلية و سرعة إنهاء كافة المعاملات الخاصة بالمواطنين.