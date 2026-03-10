متعب يتحدث عن فرص الأهلي في التتويج بالدوري بعد السقوط أمام طلائع الجيش

وجه عماد متعب، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة لأداء الفريق عقب الهزيمة أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وخسر الأهلي اللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المواجهة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة للمرحلة الأولى من البطولة، ليتجمد رصيد الفريق عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وأكد متعب أن الأداء الذي قدمه الأهلي في المباراة لا يعكس فريقًا ينافس على لقب الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق افتقد الروح والحماس داخل الملعب.

وأوضح أن لاعبي الأهلي يمتلكون إمكانيات فنية كبيرة، لكن ذلك لم يظهر خلال المباراة، حيث غاب الضغط الإيجابي على المنافس، كما بدت المسافات متباعدة بين الخطوط، مع غياب الروح القتالية والإصرار على تحقيق الفوز.

وأضاف أن طلائع الجيش أتاح للأهلي عدة فرص خلال الشوط الأول، إلا أن الفريق لم يستغلها بالشكل المطلوب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فرص الأهلي في المنافسة على لقب الدوري ما زالت قائمة، لكن حسم البطولة لم يعد بيد الفريق وحده، مشددًا على أن استمرار الأداء بنفس الشكل والروح الحالية قد يبعد الفريق عن التتويج باللقب.