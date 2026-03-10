مسلسل على قد الحب الحلقة 20.. نجاح خطة مها نصار ودخول نيللي كريم المصحة بعد تدهور حالتها

شهدت الحلقة 20 من مسلسل “على قد الحب” عدد من الأحداث التشويقية فى حياة مريم وتدهور حالتها النفسية والصحية وفقًا لمؤامرة سارة ومراد ضدها .

وبدأت الحلقة بإستكمال خطة سارة (مها نصار ) والطبيب النفسي (محمد على رزق) واتفقوا على إوهام مريم (نيللى كريم) بأنها قامت بالتعدى عليه بالضرب فى العيادة وهى ليست فى وعيها ويعرض عليها ان تدخل مصحة نفسية لأن حالتها اصبحت خطر .

وسارة تطلب من مريم ان لا احد يعلم بدخولها المصحة غيرها وانها ستخبر اسرتها وابنتها انها ستسافر خارج البلاد ، واخبرت مريم سارة انها ستقوم بعمل توكيلًا لها لحق ادراتها فى كل شيء خلال فترة علاجها لأنها تثق فيها.

ويستمر كريم فى مراقبة (شريف سلامة) جميع تحركات الطبيب وتزداد شكوكه حوله خاصة بعد ان حاول البحث عن هويته ولكن لا يعثر على اى اثر له ، ويخبره عبد الغني (محمود الليثى) عن بحث مراد (احمد سعيد عبد الغني) عن نصار لتزداد شكوكهما حوله ويقرروا البحث عنه قبل مراد املًا فى اعطاء معلومات جديدة لهم.

مواعيد عرض مسلسل “على قد الحب”

يُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل “على قد الحب”

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.