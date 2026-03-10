أفادت وسائل إعلام محلية بحدوث انفجار بمحيط مقر الأمم المتحدة في السليمانية بالعراق، اليوم الثلاثاء.

و على صعيد آخر، قالت هيئة العمليات في الجيش السوري إن وحدات حزب الله أطلقت قذائف باتجاه نقاط للجيش قرب سرغايا، وإنها رصدت تعزيزات للحزب على الحدود السورية اللبنانية، وتقوم بالمراقبة وتقييم الموقف.

وقالت هيئة العمليات في الجيش لـ "سانا": "سقوط قذائف مدفعية على الأراضي السورية قرب بلدة سرغايا غرب دمشق، أطلقت من الأراضي اللبنانية".

وأضافت أن "عناصر حزب الله اللبناني هي من أطلقت القذائف باتجاه نقاط للجيش العربي السوري قرب سرغايا"، موضحة أنه تم "رصد وصول تعزيزات لعناصر الحزب إلى الحدود السورية اللبنانية"، مؤطدة أنها "تقوم بالمراقبة وتقييم الموقف".

وأكدت الهيئة أنها "تتواصل مع الجيش اللبناني، وتدرس الخيارات المناسبة للقيام بما يلزم"، محذرة من أن "الجيش السوري لن يتساهل مع أي اعتداء يستهدف سوريا".