بمساحة عائلية.. الكشف عن ساويست S08DM وكم سعرها في الإمارات؟

تعزز علامة ساويست من تواجدها في السوق الإماراتي، عبر نسختها الجديدة S08DM، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV، مع باقة كبيرة من التجهيزات، إلى جانب التقنية الفنية الهجينة.

منظومة ساويست S08DM الهجينة

تعتمد Soueast S08DM على نظام دفع هجين، حيث تصل القوة الإجمالية لهذه المنظومة إلى نحو 355 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 530 نيوتن متر، ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي مصمم للتعامل مع طبيعة عمل المحرك الهجين.

إلى جانب الأداء، ركزت ساويست على توفير قدرة جيدة على قطع مسافات طويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر لإعادة التزود بالطاقة، إذ يمكن للسيارة قطع مسافة إجمالية تصل إلى نحو 800 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالطاقة أو الوقود.

تصميم ساويست S08DM

تظهر السيارة بهيكل يحمل ملامح رياضية، وتضم واجهة أمامية بشبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، وهي سمة تصميمية تمنح مقدمة السيارة مظهرًا أكثر جرأة، كما تأتي السيارة بمصابيح أمامية حادة التصميم تعمل بتقنية LED، وتكتمل هذه الملامح بعجلات رياضية ذات تصميم عصري، إضافة إلى سقف بانورامي زجاجي.

تجهيزات ساويست S08DM

تضم السيارة مجموعة واسعة من تقنيات مساعدة السائق التي تهدف إلى تعزيز مستوى الأمان أثناء القيادة، وتشير المواصفات إلى أن السيارة مزودة بأكثر من 15 نظامًا ذكيًا لمساعدة السائق، تشمل أنظمة متنوعة لمراقبة الطريق والتنبيه، ما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز مستوى التحكم بالمركبة.

ركزت ساويست S08DM على دمج التقنيات الحديثة التي تسهل استخدام الأنظمة المختلفة في السيارة، وتأتي السيارة بشاشة مركزية كبيرة قياس 15.6 بوصة يمكن إمالتها لتسهيل الاستخدام، وهي مخصصة للتحكم في وظائف النظام الترفيهي وإعدادات السيارة.

كما زودت السيارة بمقود متعدد الوظائف يتيح التحكم في المكالمات الهاتفية والوسائط المختلفة دون الحاجة إلى رفع اليدين عن عجلة القيادة، وتشمل التجهيزات أيضًا زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، مع مقصورة عائلية تتسم بالرحابة.

سعر سيارة ساويست S08DM

تتوفر Soueast S08DM في سوق السيارات الإماراتي بسعر يبدأ من نحو 113,500 درهم.