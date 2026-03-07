أخبار السيارات| أسعار 5 عربيات اقتصادية في مصر بدون زيادة.. مواصفات فيراري F80 بالسعر.. تسلا تقدم Model Y العائلية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



سكودا تقدم أصغر SUV كهربائية عالميًا.. وهذا سعرها

تعزز سكودا من تواجدها عالميًا عبر تقديم طرازها الكهربائي الجديد Skoda Epiq، والذي يأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

لمحبي السيارات الفاخرة.. ماذا تقدم بنتلي كونتيننتال GT؟

تعد بنتلي واحدة من الأسماء الأبرز في فئة السيارات الفاخرة عالية الأداء، ويأتي طراز Bentley Continental GT ليجسد هذا التوجه بوضوح، حيث تجمع السيارة بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة مع مستويات أداء مرتفعة.

المواصفات الكاملة لـ شيفروليه اكوينوكس EV 2026 الجديدة.. صور

تواصل شيفروليه توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية عالميًا، من خلال طرح Chevrolet Equinox EV، التي تُعد من أحدث الإصدارات ضمن موديلات 2026.

بدون زيادة.. 5 سيارات اقتصادية في مصر بهذه الأسعار

على الرغم من بعض الزيادات السعرية التي شملت عددًا من الاصدارات المقدمة في السوق المصري خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، إلا أن هناك حالة كبيرة من الثبات لمجموعة من الطرازات ومنها الفئة الاقتصادية.

بتجهيزات خارقة.. مواصفات فيراري F80 وسعرها عالميًا

تواصل فيراري تقديم نماذجها المتقدمة في فئة السيارات الخارقة، ويأتي طراز Ferrari F80 ليجسد أحدث ما وصلت إليه تقنيات الأداء والهندسة لدى الشركة الإيطالية في عالم الـ"سوبر كارز".

مدى يصل لـ 600 كم.. تسلا تقدم Model Y بمفهوم عائلي| صور

كشفت تسلا عن نسخة جديدة من سيارتها الكهربائية الشهيرة Tesla Model Y بتصميم يركز بشكل أكبر على الاستخدام العائلي.

تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي

تعد تويوتا رايز من أرخص السيارات الرياضية التي تحمل العلامة اليابانية في السوق السعودي، وذلك وسط فئة الكروس أوفر متوسطة الحجم، ضمن موديلات 2026.