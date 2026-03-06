تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي

تعد تويوتا رايز من أرخص السيارات الرياضية التي تحمل العلامة اليابانية في السوق السعودي، وذلك وسط فئة الكروس أوفر متوسطة الحجم، ضمن موديلات 2026.

أبعاد تويوتا رايز 2026

تأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ نحو 4,030 ملم، ويصل عرضها إلى 1,710 ملم، أما الارتفاع فيبلغ 1,635 ملم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,525 ملم، ، إضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED أو هالوجين وفق الفئة، مع جنوط ألمنيوم بقياس 16 بوصة مع حساسات ركن خلفية، بينما تحصل فئة Limited على جنوط أكبر بقياس 17 بوصة.

تويوتا رايز 2026

محرك تويوتا رايز 2026

تعتمد سيارة تويوتا على محركات بنزين من ثلاث أسطوانات، حيث دعمت الفئة الأولى XLE مزودة بمحرك سعة 1.2 لتر يولد قوة تصل إلى 87 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 113 نيوتن متر.

أما الفئة الأعلى Limited فتأتي بمحرك أصغر سعة لكنه مزود بشاحن توربيني بسعة 1.0 لتر، ويقدم قوة أكبر تصل إلى 97 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، وتعتمد السيارة في جميع الفئات على نظام دفع أمامي، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT .

تويوتا رايز 2026

تركز السيارة تويوتا رايز على تقديم معدل اقتصادي في استهلاك الوقود، حيث تسجل فئة XLE معدل استهلاك يصل إلى نحو 21.1 كيلومتر لكل لتر من الوقود، بينما تحقق فئة Limited معدلًا قريبًا يبلغ 20.6 كيلومتر لكل لتر.

تويوتا رايز 2026 ومنظومة الأمان

تضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة، حيث زودت بوسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق الذي يساعد على الحفاظ على التحكم أثناء التوقف المفاجئ، كما يتوفر نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، وتشمل التجهيزات كذلك نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تم تزويدها بنظام مساعد صعود المرتفعات الذي يسهل الانطلاق على الطرق المائلة دون تراجع السيارة للخلف.

تويوتا رايز 2026

تجهيزات تويوتا رايز 2026

تقدم المقصورة مجموعة من التجهيزات العملية، ومنها نظام معلومات وترفيه بشاشة قياسها 7 أو 8 بوصات بحسب الفئة، مع نظام صوتي يتكون من أربعة مكبرات صوت، كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام تكييف هواء ومرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائيًا، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، كما تتوفر كاميرا للرؤية الخلفية.

أسعار تويوتا رايز 2026 في السوق السعودي

تتوفر السيارة في السوق السعودي بفئتين رئيسيتين تختلفان في مستوى التجهيزات، ويبدأ سعر الفئة الأساسية XLE من 67,045 ريال سعودي، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا Limited إلى نحو 73,715 ريال سعودي.