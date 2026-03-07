إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة بخارية بأخرى بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر اصطدام دراجه بخارية باخرى على طريق شماس ببني عبيد بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اثر تصادم دراجة بخارية بأخرى على طريق شماس مما أدى الى اصابة ثلاثة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من ثروت علي الدسوقي يوسف

20عاما واصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجروح متفرقه بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج ،محمد عماد محمد ابو طالب24عاما بجرح سطحي بالقدم اليمني واشتباه ما بعد الارتجاج و وعبدالله ابوطالب محمود ابوطالب 19عاما

بجرح سطحي بالقدم اليمني واشتباه خلع بالكتف الايمن وسحجات بالركبه اليسري واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين للى مستشفى بنى عبيد وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.