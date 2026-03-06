جالاكسي S27 ألترا يستعد لقفزة كبيرة بعد S26 ألترا

كشفت تقارير تقنية مبكرة أن سامسونج تتحضر لتقديم ترقية كبيرة في الكاميرا الرئيسية لهاتف Galaxy S27 Ultra، الذي يُنتظر أن يخلف جالاكسي S26 ألترا مطلع 2027.

أوضحت منصة Notebookcheck أن الهاتف الجديد مرجّح أن يعتمد على مستشعر ISOCELL HPA بدقة 200 ميجابكسل، مع تقنية LOFIC التي تهدف إلى تحسين المجال الديناميكي في الصور، أي موازنة أفضل بين المناطق المضيئة والظلال في لقطة واحدة.

ما هي تقنية LOFIC ولماذا تهم التصوير؟

أشارت التقارير إلى أن LOFIC، أو Lateral Overflow Integration Capacitor، تتيح لكل بكسل تخزين «شحنات زائدة» عندما تتعرض مناطق الصورة لإضاءة قوية، بدل حرق التفاصيل في مناطق السماء أو مصادر الضوء كما يحدث في المستشعرات التقليدية.

أكدت المصادر أن هذه التقنية تساعد في الحفاظ على تفاصيل الظلال والهايلايت في اللقطة نفسها، ما ينتج صورًا ذات مجال ديناميكي عالٍ، وهي تقنية بدأت تظهر أيضًا في هواتف منافسة مثل Xiaomi 17 Ultra، مع شائعات عن نية أبل استخدامها في أجيال آيفون المستقبلية.

تحسين متوقع في البطارية ودعم شحن Qi2

أوضحت منصة Android Central أن أحد جوانب التطوير المطروحة بقوة في جالاكسي S27 ألترا هو البطارية، بعد انتقادات وُجّهت لسعة 5000 مللي أمبير في S26 ألترا مقارنة بمنافسين يقدمون سعات أكبر بكثير.​

أشارت هذه التسريبات إلى أن سامسونج قد تزيد السعة إلى نحو 5500 مللي أمبير في S27 ألترا، مع الحفاظ على دعم شحن سريع بقدرات أعلى، إلى جانب احتمال إضافة دعم كامل لمعيار Qi2 في صورة شحن لاسلكي مغناطيسي مدمج، وهو ما لم يحصل عليه S26 ألترا بحسب التقارير السابقة.

استمرار التركيز على قدرات الذكاء الاصطناعي ومعالج جديد

أكدت تسريبات أخرى أن سامسونج ستواصل الاعتماد على معالج سنابدراجون مخصص للفئة العليا في معظم أسواق جالاكسي S27 ألترا، مع توقع استخدام مودم أحدث من فئة X105 لتحسين سرعة واستقرار الاتصال الخلوي، خاصة مع انتشار مزايا الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى اتصال مستمر بالإنترنت.​​

أوضحت المصادر أن الهاتف سيكمل ما بدأه S26 ألترا في دمج مزايا Galaxy AI على الجهاز، مع تحسينات إضافية في الترجمة الفورية، وتلخيص المحتوى، وميزات الكاميرا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لكن التفاصيل الدقيقة لتلك الترقيات لا تزال في مرحلة الشائعات حتى الآن.

موعد إطلاق متوقّع وبقاء S26 ألترا كخيار رئيسي حاليًا

أشارت التقارير إلى أن جالاكسي S26 ألترا، الذي بدأ طرحه عالميًا هذا الشهر، سيظل الهاتف الرائد الأساسي لسامسونج حتى أوائل 2027، وهو ما يمنح الشركة وقتًا كافيًا لاختبار المستشعر الجديد وتقنيات LOFIC قبل تقديمها في S27 ألترا.

أكدت هذه المصادر أن كل ما يتوفر حتى الآن عن S27 ألترا يظل ضمن إطار التسريبات المبكرة، لكن التوافق بين عدة مصادر على نقطة المستشعر الجديد وتوسيع المجال الديناميكي يجعل الكاميرا محور الترقية الأبرز الذي يثير اهتمام المستخدمين بعد إطلاق S26 ألترا مباشرة.