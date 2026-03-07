قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الطفل سمير بطل مسلسل "صحاب الأرض": سعيد بحضور فوز الزمالك.. وأحب شيكابالا ومنسي

الطفل سمير محمد
الطفل سمير محمد
يارا أمين

أعرب الطفل سمير محمد، بطل مسلسل “صحاب الأرض”، عن سعادته الكبيرة بحضوره مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال سمير محمد خلال تصريحات لبرنامج “زملكاوي”، إنه سعيد للغاية بتواجده في المباراة ومشاهدة فوز الزمالك، موجها الشكر لنادي الزمالك على دعوته لحضور اللقاء.

وأضاف بطل مسلسل “صحاب الأرض” أنه يحب عددًا من لاعبي الفريق، على رأسهم محمود عبد الرازق “شيكابالا”، وعدي الدباغ، وناصر منسي، وآدم كايد، وعبدالله السعيد.

واختتم سمير محمد تصريحاته بالتأكيد على حبه الكبير لجماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن دعمهم للفريق دائمًا ما يكون مؤثرًا داخل الملعب.

