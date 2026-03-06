مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا

كشف الناقد الرياضي "خالد علي" عن مفاجأة بشأن تجديد عقد اللاعب أليو ديانج مع القلعة الحمراء.

وكتب "خالد علي" عبر حسابه علي فيسبوك “الأهلي يخطط لعقد جلسة مع ديانج ومحاولة تجديد التعاقد معه بعد أنباء تراجع فالنسيا عن التعاقد معه”.

وجه نادي فالنسيا الإسباني صدمة قوية إلي المالي إليو ديانج نجم النادي الأهلي إثر الأنباء التي تواترت حول إنضمام الأخير إلي صفوف الخفافيش.

ووفقًا لـ شبكة Cope الإسبانية فإن المالي أليو ديانج لن ينضم إلى نادي فالنسيا الإسباني، حيث كان النادي يتفاوض مع اللاعب خلال الأشهر الماضية، لكنه استبعد نهائيًا فكرة انضمامه إلى الفريق خلال الفترة المقبلة؛ بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب.

وأضافت الشبكة، أنه على الرغم من سعي نادي فالنسيا في الفترة الماضية لضم لاعب الوسط الدفاعي أليو ديانج، إلا أنه تم استبعاد أن تتم الصفقة، ولن ينضم اللاعب إلى الخفافيش، عقب انتهاء عقده في الصيف المقبل مع الأهلي.

وأكدت الشبكة الإسبانية، أن إدارة نادي فالنسيا الرياضية الجديدة تسعى إلى استباق الأمور والتعاقد مع لاعبين للموسم المقبل، وتواصل البحث عن لاعب لشغل مركز الوسط الدفاعي، عقب انضمام قلب الدفاع الهولندي جاستن دي هاس.