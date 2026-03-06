قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب وضع خطة لإستعادة المهاجم الأنجولي يلتسين كامويش مستواه في قادم المباريات.

كان توروب استبعد المهاجم الأنجلوي كامويش من قائمة مباراتي زد والمقاولون العرب بعد فشل اللاعب في تقديم أي مردود فني منذ التعاقد معه. 

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

توروب قرر وضع برنامج إعداد للمهاجم الأنجولي كامويش لمنحه الفرصة لإستعادة مستواه وتقديم مردود قوي.

واتفق توروب مع معاونيه على وضع برنامج زمني تحت إشراف الجهاز المعاون للمهاجم الانجولي يلتسين كامويش كي يعود اللاعب مجددا لحسابات الجهاز الفني والإستعانة بقدراته الهجومية في قادم المباريات.

