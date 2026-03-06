فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب وضع خطة لإستعادة المهاجم الأنجولي يلتسين كامويش مستواه في قادم المباريات.

كان توروب استبعد المهاجم الأنجلوي كامويش من قائمة مباراتي زد والمقاولون العرب بعد فشل اللاعب في تقديم أي مردود فني منذ التعاقد معه.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

توروب قرر وضع برنامج إعداد للمهاجم الأنجولي كامويش لمنحه الفرصة لإستعادة مستواه وتقديم مردود قوي.

واتفق توروب مع معاونيه على وضع برنامج زمني تحت إشراف الجهاز المعاون للمهاجم الانجولي يلتسين كامويش كي يعود اللاعب مجددا لحسابات الجهاز الفني والإستعانة بقدراته الهجومية في قادم المباريات.