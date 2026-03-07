إنزال بري في النبي شيت واشتباكات عنيفة مع عناصر حزب الله | ماذا يحدث جنوب لبنان؟

أفادت تقارير إعلامية بتنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية إنزال بري في النبي شيت بالبقاع، حيث وقعت اشتباكات عنيفة مع عناصر حزب الله اللبناني.

‏وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن 3 مروحيات إسرائيلية نفذت عملية الإنزال في النبي شيت.

وبالأمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدافه "مركز قيادة" إيرانيا في الضاحية الجنوبية ببيروت، إلى جانب أهداف أخرى، في ظل استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح جيش الاحتلال أنه استهدف "مركز قيادة القوات الجوية" التابع للحرس الثوري الإيراني، ومراكز قيادة أخرى تابعة لسلاح البحرية والوحدة المالية والمجلس العملياتي لحزب الله.

وأضاف: "قبل الضربة، اتُخذت إجراءات للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، والمراقبة الجوية، وجمع معلومات استخباراتية إضافية"، مشيراً إلى أنه قصف أكثر من 500 موقع منذ بدء الحرب.

وصرح رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، خلال زيارة لشمال إسرائيل، بأن الجيش "لن يتخلى عن نزع سلاح حزب الله" ضمن أهدافه الحربية.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، نقلاً عن وزارة الصحة، بمقتل 217 شخصاً على الأقل وإصابة 798 آخرين جراء الغارات الجوية المستمرة.

وإلى جانب القتلى والجرحى، أسفر أمر الإخلاء الإسرائيلي واسع النطاق- الذي يطالب سكان المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني بالانتقال شمالاً- عن نزوح أكثر من 109 آلاف شخص إلى مراكز الإيواء، وفقاً للحكومة اللبنانية.