8 حتى الآن.. تريزيجيه يتصدر جدول هدافي الدوري المصري

تصدر محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق الأهلي، قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26، بعد تسجيله 8 أهداف، منفردًا بالصدارة. وجاء ذلك عقب إقامة ثلاث مباريات مثيرة يوم الجمعة 6 مارس 2026، ضمن الجولة الحادية والعشرين للمسابقة.

نتائج مباريات الجمعة

شهدت الجولة 21 عدة مواجهات مهمة، كان أبرزها فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ليحقق الفريق الأبيض فوزه الثامن على التوالي، ويعزز موقعه في صدارة جدول الدوري. المباراة أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وقد شهدت أداءً متوازنًا من الطرفين، مع أفضلية تكتيكية لفريق الزمالك مكنته من حسم اللقاء بهدف وحيد.

في نفس اليوم، التقى فريق المصري البورسعيدي مع الإسماعيلي، بينما استضاف الجونة نظيره وادي دجلة، ضمن مباريات الجولة نفسها، وسجلت هذه اللقاءات مجموعة من الأهداف المثيرة ومنافسة قوية على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري

بعد مباريات الجمعة، جاء ترتيب أفضل الهدافين كالتالي:

1. محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – 8 أهداف

2. ناصر ماهر (بيراميدز) – 7 أهداف

3. صلاح محسن (المصري البورسعيدي) – 7 أهداف

4. عدي الدباغ (الزمالك) – 7 أهداف

5. صديق إيجولا (سيراميكا) – 6 أهداف

هذا التنافس يشير إلى اشتداد المنافسة على لقب هداف الدوري، حيث يتقارب العديد من اللاعبين في عدد الأهداف، ما يجعل الجولات المقبلة حاسمة في تحديد صدارة الهدافين.

الجولة المقبلة وفرص الهدافين

مع تبقي جولات قليلة على نهاية الموسم، يسعى تريزيجيه للحفاظ على صدارته، بينما يحاول كل من ناصر ماهر وصلاح محسن وعدي الدباغ تقليص الفارق للوصول إلى المركز الأول. من المتوقع أن تشهد المباريات القادمة مزيدًا من الإثارة، خصوصًا مع المنافسة المحتدمة بين فرق الصدارة واللاعبين على لقب هداف الموسم