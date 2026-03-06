قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معتمد جمال يشيد بجماهير الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سباق تسلح يتسارع .. ترامب يعلن مضاعفة إنتاج الأسلحة الأمريكية 4 مرات

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أن شركات المقاولات الدفاعية التي اجتمعت معها إدارته في وقت سابق من اليوم وافقت على "مضاعفة إنتاج" بعض الأسلحة أربع مرات.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد وافقوا على مضاعفة إنتاج أسلحة "الفئة المتميزة" أربع مرات، حيث نسعى للوصول، بأسرع وقت ممكن، إلى أعلى مستويات الإنتاج. وقد بدأ التوسع قبل ثلاثة أشهر من الاجتماع، وبدأت بالفعل عمليات إنشاء المصانع وإنتاج العديد من هذه الأسلحة".

وأضاف ترامب أن الشركات التي حضرت اجتماع البيت الأبيض شملت الرؤساء التنفيذيين لشركات "بي إيه إي سيستمز، وبوينج، وهانيويل إيروسبيس، وإل 3 هاريس لحلول الصواريخ، ولوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، ورايثيون".

وأشار ترامب في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن المجموعة ستجتمع مرة أخرى بعد شهرين.

