سباق تسلح يتسارع .. ترامب يعلن مضاعفة إنتاج الأسلحة الأمريكية 4 مرات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أن شركات المقاولات الدفاعية التي اجتمعت معها إدارته في وقت سابق من اليوم وافقت على "مضاعفة إنتاج" بعض الأسلحة أربع مرات.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد وافقوا على مضاعفة إنتاج أسلحة "الفئة المتميزة" أربع مرات، حيث نسعى للوصول، بأسرع وقت ممكن، إلى أعلى مستويات الإنتاج. وقد بدأ التوسع قبل ثلاثة أشهر من الاجتماع، وبدأت بالفعل عمليات إنشاء المصانع وإنتاج العديد من هذه الأسلحة".

وأضاف ترامب أن الشركات التي حضرت اجتماع البيت الأبيض شملت الرؤساء التنفيذيين لشركات "بي إيه إي سيستمز، وبوينج، وهانيويل إيروسبيس، وإل 3 هاريس لحلول الصواريخ، ولوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، ورايثيون".

وأشار ترامب في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن المجموعة ستجتمع مرة أخرى بعد شهرين.