أيمن منصور: لاعبو الزمالك لديهم إصرار كبير على التتويج بالدوري المصري

أعرب أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على الاتحاد السكندري في بطولة الدوري، مؤكدًا أن لاعبي الفريق أظهروا إصرارًا واضحًا خلال المباراة من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري.

وقال أيمن منصور، خلال تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” مع الاعلامي محمد أبو العلا إن فرحة الجميع داخل القلعة البيضاء كبيرة بعد تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك لديهم رغبة قوية في التتويج بالبطولة هذا الموسم، وهو ما ظهر في أدائهم وإصرارهم داخل الملعب.

وأضاف أن المباريات الماضية كان لها تأثير كبير على اللاعبين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الزمالك يمتلك جهازًا فنيًا محترمًا بقيادة معتمد جمال، الذي يعد من أبناء النادي ويدرك جيدًا قيمة ومسؤولية العمل داخل القلعة البيضاء.

ووجه منصور الشكر إلى معتمد جمال ومجلس إدارة الزمالك، مؤكدًا أنهم يعملون في صمت من أجل مصلحة الفريق واستقرار النادي خلال الفترة الحالية.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن ناصر منسي، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه مع الفريق، مؤكدًا أنه مهاجم مميز للغاية، كما أشاد بقرار الجهاز الفني بالاعتماد عليه في الفترة الأخيرة.

واختتم أيمن منصور تصريحاته بالتأكيد على أن ناصر منسي يستحق التواجد ضمن صفوف منتخب مصر في الفترة المقبلة، في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه مع الزمالك.