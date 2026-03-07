قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كنتي فين.. تعليق محمد سامي على منشور ياسمين عبد العزيز يثير الجدل
أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور
علامات ليلة القدر ومواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026
سعر الدولار اليوم 7-3-2026
سكودا تقدم أصغر SUV كهربائية عالميًا.. وهذا سعرها
البيت الأبيض يكشف حقيقة إرسال قوات للتدخل البري في إيران
أحمد داود يرفض العروسة الجديدة في مسلسل بابا وماما جيران
أيمن منصور: لاعبو الزمالك لديهم إصرار كبير على التتويج بالدوري المصري
حزب الله يأسر جندي إسرائيلي خلال إنزال بري في النبي شيت جنوب لبنان
أيمن يونس: الزمالك أضاع 4 فرص سهلة أمام الاتحاد.. وناصر منسي مميز
السعودية: التصدي لصاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
فرصة أخيرة الحلقة 2 .. محمود حميدة يتولى قضية فتاة المنصورية
أخبار العالم

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان مقتضب لها، اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي كانت متجهةٍ إلى حقل شيبة النفطي.

ولاحقا، أفاد مسؤولون أوروبيون لوكالة “بلومبرج”، بأن السعودية كثّفت تواصلها المباشر مع إيران؛ في محاولة لاحتواء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي تُلحق أضراراً بالغة وتُرهق الأسواق العالمية.

وأوضحوا أن المسؤولين السعوديين فعّلوا في الأيام الأخيرة قنواتهم الدبلوماسية غير الرسمية مع إيران بشكل عاجل؛ لتهدئة التوترات ومنع تفاقم الصراع.

وأضافوا أن عدداً من الدول الأوروبية والشرق أوسطية تدعم هذه الجهود.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الرياض اعترضت ودمرت صاروخ كروز قرب منطقة الخرج.

وقالت الدفاع السعودية، في بيان لها على موقع “إكس”: "تم اعتراض صاروخ كروز وتدميره شرق محافظة الخرج".

وفي وقت سابق من الجمعة أيضا، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير مسيرة شمال شرق الرياض.

وأشار المالكي، إلى اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

