هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان مقتضب لها، اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي كانت متجهةٍ إلى حقل شيبة النفطي.

ولاحقا، أفاد مسؤولون أوروبيون لوكالة “بلومبرج”، بأن السعودية كثّفت تواصلها المباشر مع إيران؛ في محاولة لاحتواء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي تُلحق أضراراً بالغة وتُرهق الأسواق العالمية.

وأوضحوا أن المسؤولين السعوديين فعّلوا في الأيام الأخيرة قنواتهم الدبلوماسية غير الرسمية مع إيران بشكل عاجل؛ لتهدئة التوترات ومنع تفاقم الصراع.

وأضافوا أن عدداً من الدول الأوروبية والشرق أوسطية تدعم هذه الجهود.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الرياض اعترضت ودمرت صاروخ كروز قرب منطقة الخرج.

وقالت الدفاع السعودية، في بيان لها على موقع “إكس”: "تم اعتراض صاروخ كروز وتدميره شرق محافظة الخرج".

وفي وقت سابق من الجمعة أيضا، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير مسيرة شمال شرق الرياض.

وأشار المالكي، إلى اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.