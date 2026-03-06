الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرة شمال شرق الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير مسيرة شمال شرق الرياض.

ومنذ قليل ؛ أشار المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء تركي المالكي، اليوم (الجمعة)، إلى اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية إضافة إلى مسيَّرة شرق محافظة الخرج.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، أنه جرى اعتراض وتدمير صاروخ من نوع كروز شرق محافظة الخرج.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع قد نوه أمس باعتراض ثلاثة صواريخ كروز خارج مدينة الخرج، كما أُسقطت ثلاث طائرات مسيّرة في المنطقة نفسها.

وأضاف أن القوات الجوية اعترضت ودمرت أمس مسيّرة أخرى شرق الجوف، في سلسلة عمليات تؤكد جاهزية الدفاعات الجوية للتعامل مع التهديدات المتصاعدة.