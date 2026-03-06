أعلنت وزارة صحة الاحتلال نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد حتى صباح اليوم.

وفي وقت سابق؛ أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية باستقبال 219 مصابًا للعلاج في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة الحرب الدائرة مع إيران.

وأفادت الوزارة في بيان، نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن من بين المصابين 10 حالات متوسطة و198 حالة طفيفة.

وذكر البيان أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء الحرب يوم السبت الماضي بلغ 1274 شخصًا. من بين هؤلاء، لا يزال 96 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات أو في قسم الطوارئ، بينما تلقى الباقون العلاج وغادروا المستشفى.