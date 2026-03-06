قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
50 سفينة فرنسية عالقة بسبب الأزمة الإيرانية
"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو
ارتفاع أسعار الطاقة.. الهند تقرر زيادة إنتاج الغاز المسال إلى أقصى حد
بالأرقام.. أسبوع من الشلل الجوي في مطارات المنطقة بإلغاء 19 ألف رحلة
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على شيراز إلى 20 قتـ.يلا و30 مصابا
أسعار الذهب الآن في مصر
مقـ.تل موظفين بمركز إسعاف في هجوم أمريكي إسرائيلي على شيراز
400 جنيه إضافية| قائمة أسعار السلع التموينية خلال منحة شهر مارس 2026
صحة الاحتلال: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد
ترامب: أرغب في قائد يتمتع بالكفاءة لإيران
هل على الحائض إذا طهرت فى نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم؟.. الإفتاء تجيب
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
أخبار العالم

صحة الاحتلال: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة صحة الاحتلال نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد حتى صباح اليوم.

وفي وقت سابق؛ أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية باستقبال 219 مصابًا للعلاج في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة الحرب الدائرة مع إيران.

وأفادت الوزارة في بيان، نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن من بين المصابين 10 حالات متوسطة و198 حالة طفيفة.

وذكر البيان أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء الحرب يوم السبت الماضي بلغ 1274 شخصًا. من بين هؤلاء، لا يزال 96 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات أو في قسم الطوارئ، بينما تلقى الباقون العلاج وغادروا المستشفى.

وزارة الصحة في دولة الاحتلال عملية زئير الأسد مستشفيات الاحتلال إيران

