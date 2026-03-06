قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل
تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود
تبعات الحرب.. دول الخليج تعيد تقييم عقود استثمارتها في أمريكا وأوروبا
الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا
الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
القواعد الأجنبية توسع دائرة الحرب.. استخدام الأراضي العسكرية يفتح الباب لحرب عالمية
أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي تنفيذ  26 موجة من الهجمات في الضاحية الجنوبية في بيروت منذ بداية الحرب.

وأشار جيش الاحتلال في تصريحات له إلى أن الليلة الماضية شهدت تنفيذ غارات مكثفة على مقار وعشرة مبان شاهقة تضم بنى تحتية عسكرية لحزب الله.

وفي مساء الخميس؛ أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن إسرائيل تنتقل إلى "المرحلة التالية" من الحرب مع إيران، وذلك بعد تنفيذ 2500 غارة جوية بأكثر من 6000 سلاح.

وذكر زامير إن الحرب "حملة تاريخية" بدأت بـ"مرحلة ضربات مفاجئة" أسفرت عن تدمير 80% من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية و60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضاف زامير في بيان مصور: "ننتقل الآن إلى المرحلة التالية من العملية، في هذه المرحلة، سنواصل تفكيك النظام وقدراته العسكرية. لدينا مفاجآت أخرى في انتظارنا، ولن أكشف عنها الآن".

كما أعلن زامير أنه أصدر أوامره للجيش الإسرائيلي بالتوغل أكثر في لبنان. أصدر الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين تحذيرات بالإخلاء لجميع مناطق جنوب لبنان جنوب نهر الليطاني، والضواحي الجنوبية لبيروت، وأجزاء من سهل البقاع.

وقال زامير: "أصدرتُ تعليماتي لقوات الجيش الإسرائيلي بالتقدم وتعزيز خط السيطرة على طول الحدود، مع تثبيت مواقع في نقاط استراتيجية في جنوب لبنان"، متعهداً بأن إسرائيل "لن تتخلى عن هدفها المتمثل في نزع سلاح حزب الله".

وفي مساء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة، وإصابة آخر بجروح متوسطة، إثر إطلاق حزب الله صاروخاً مضاداً للدبابات على موقعهم. وتم نقل الجنديين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

