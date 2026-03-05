1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين، عن موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة، من أجل تلبية احتياجاتهم من مستلزمات العيد.

منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

من المقرر أن تصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن الجدول الزمني المحدد لصرف المنح الموسمية، بما يتيح للمستفيدين الحصول على الدعم قبل حلول عيد الفطر المبارك.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

يتمكن المواطنون من الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل، من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

ـ الضغط على خدمات المواطنين في الصفحة الرئيسية، ثم يتم اختيار العمالة غير المنتظمة.

ـ إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم في الخانة المخصصة لذلك.

ـ الضغط على زر استعلام، لتظهر حالة الطلب سواء تم تسجيله مسبقًا أم لا، وإذا كان مستحقًا لأي دعم.

ـ كما يمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر الخطوط الساخنة التالية:

ـ 19468: الخط الساخن للاستفسار عن المنحة.

ـ 142 رقم للاستفسارات العامة وإرسال الرسائل النصية لمعرفة حالة الصرف.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تتعدد طرق التسجيل على منحة العمالة غير المنتظمة، وهي:

ـ الحصر الميداني في مواقع العمل من خلال المقاولين والشركات المتعاقدة مع وزارة العمل.

ـ التسجيل المباشر في مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

ـ المبادرات الرسمية وحملات التسجيل التي تنفذها الوزارة لضمان وصول الدعم للمستحقين.

ـ وبعد مراجعة البيانات واعتمادها، يُدرَج المستحق ضمن كشوف صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وفق الجداول الزمنية الرسمية.

متى تُصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

تُصرف منحة العمالة غير المنتظمة، خلال العام، في المواعيد التالية:

ـ شهر رمضان المبارك.

ـ عيد الفطر.

ـ عيد الأضحى.

ـ عيد العمال.

ـ المولد النبوي الشريف.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بالنسبة لشروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، فجاءت كالتالي:

ـ يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

ـ يجب على المتقدم ألا يمتلك أي سجلات تجارية.

ـ يُشترط على المتقدم أن تكون الحِرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

ـ أن يكون اسم المتقدم مسجلاً في مديرية القوى العاملة.

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

