ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد 15 شهرا.. تفاصيل
خدمات

كم باقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تحدد وتعلن موعد الصلاة

كم باقى على عيد الفطر 2026
كم باقى على عيد الفطر 2026
عبد العزيز جمال

يتزايد البحث عن موعد عيد الفطر 2026 ، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان الحالي سيكون 29 يوما.

كما يزيد البحث عن توقيت صلاة العيد وهل ستكون الجمعة 20 مارس أم السبت 21 مارس، ، حيث يفصل المصريين عن قدوم العيد نحو 15 يوما ، حيث يمر شهر رمضان المبارك بسرعة، لتصبح لحظات الفرح والاحتفال بعده على الأبواب. 

يأتي عيد الفطر 1447 هجريًا استكمالًا للبهجة بعد شهر من الصيام والتأمل والتقرب إلى الله، ليجمع العائلات والأحباء في جو من الاحتفالات والصلات الاجتماعية، مع استعدادات مبكرة لدى الجميع لاستقبال أيام الفرح والمناسبات العائلية.
 

بث مباشر رؤية هلال عيد الفطر 2025


موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات

أوضحت الحسابات أن صلاة عيد الفطر في القاهرة ستقام في تمام الساعة 6:24 صباحا يوم الجمعة 20 مارس 2026، مع وجود فروق زمنية بسيطة في باقي المحافظات وفقا للموقع الجغرافي لكل مدينة، على أن يتم إعلان التوقيتات الرسمية النهائية قبل حلول العيد مباشرة.
 

النهاردة كام رمضان 2026؟

وفقًا للحسابات الفلكية، بدأ شهر رمضان 1447 هجريًا يوم الخميس 19 فبراير 2026 في مصر. وبناءً عليه، يوافق اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 9 رمضان 1447 هجريًا.

كم باقى على عيد الفطر 2026؟

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام من المرجح أن يكون 29 يومًا، وفي حال اكتمال الشهر بهذا العدد، فإن يوم الخميس 19 مارس 2026 سيكون آخر أيام رمضان، ويحل يوم الجمعة 20 مارس 2026 كأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا في مصر.

 وباحتساب المدة من الأربعاء 4 مارس  2026 وحتى الجمعة 20 مارس 2026، يتبقى نحو 15 يومًا فقط على حلول العيد. 
 

ساحة للصلاة عيد الفطر المبارك

استعدادات المصريين للعيد

مع اقتراب عيد الفطر، تزداد حركة الأسواق، وتبدأ المحال التجارية في تجهيز العروض والمستلزمات الخاصة بالمناسبة، بما يشمل الملابس، والحلويات، والمواد الغذائية، والهدايا.

 كما تزداد الرحلات العائلية إلى الحدائق والأماكن المفتوحة، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الاحتفالية التي تجمع الأهل والأصدقاء ويحرص المصريون على استثمار هذه الأيام الأخيرة من رمضان في الأعمال الخيرية وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين، لتعظيم الأجر والثواب قبل حلول العيد.
 

أيام عيد الفطر في مصر

تظل دار الإفتاء المصرية والجهات الدينية المختصة هي المصدر الرسمي لإعلان الموعد النهائي لعيد الفطر، حيث يتم إصدار بيان مساء يوم 29 من رمضان.

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

 وفي حال ثبوت رؤية الهلال، يكون اليوم التالي أول أيام العيد، وإذا تعذرت الرؤية، يُستكمل شهر رمضان 30 يومًا ويؤجل العيد إلى اليوم التالي. 

وتحرص الأسرة المصرية على متابعة هذا الإعلان، لضمان الالتزام بالموعد الشرعي للعيد ومواكبة المناسبات الدينية بدقة.

موعد عيد الفطر 2026 عيد الفطر 2026 موعد صلاة عيد الفطر 2026 موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات

