تعد صينية البطاطس من الاكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص لذا نقدمها لكم بوصفة مختلفة وشهية.

نعرض لكم طريقة عمل صينية بطاطس بالسويس من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير

سوسيس حلقات

سبانخ مخرطة

بصل

ملح

فلفل اسود

بطاطس محمرة

مكس جبن مبشورة

طريقة عمل صينية بطاطس محمرة مع السبانخ والسوسيس

ضعي بصل جوليان وملح و فلفل اسود وقلبي المكونات.

في طاسة على النار يوضع زيت ثم ضعي البصل وحلقات سوسيس ورشة زيت.

و شوحي المكونات ثم تضاف سبانخ مخرطة ,ورشة ملح

وشوحي المكونات جيداً.

في بايركس ضعي بطاطس محمرة ثم ضعي الحشو السابق ثم ضعي على الوجه جبنة مشكلة.

ضعي البايركس في الفرن و اتركي حتى تمام النضج ثم يقدم.