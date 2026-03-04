رباب لـ شقيقها محمد صلاح.. "رمضان ناقصه الحبايب"

حرصت رباب، شقيقة نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على توجيه رسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستجرام، عبّرت فيها عن اشتياقها لشقيقها خلال شهر رمضان.

ونشرت رباب صورا تجمعها بشقيقها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “رمضان ناقصه الحبايب، ربنا يجمعنا على خير".

محمد صلاح

وتتصاعد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل تقارير إعلامية تشير إلى احتمال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم ارتباطه بعقد ممتد مع الفريق حتى صيف 2027.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، ومنها تقرير شبكة “بي بي سي” البريطانية، فإن مستقبل قائد منتخب مصر بات محل تساؤل مجددًا، خاصة بعد فترة من الهدوء أعقبت توقيعه عقدًا جديدًا في أبريل الماضي، مدّد من خلاله استمراره لعامين إضافيين داخل ملعب أنفيلد.